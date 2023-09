Da Corso Mazzini a Corso della Repubblica, lo storico negozio sportivo si amplia: "Sosteniamo il futuro del centro"

Sabato pomeriggio, alle 17, inaugura ufficialmente il nuovo negozio Sport Service nel cuore del centro storico di Forlì, in Corso della Repubblica 113. L’insegna è Sport Service di cui Paolo Minoia è socio insieme a Luciano Baldinotti e Piero Medri dal 1995 con l’attività punto di riferimento di sportivi e non, che si trova sulla via Emilia alle porte di Forlimpopoli. Un secondo punto vendita in centro, pensato per chi si sposta anche a piedi come gli abitanti del centro storico, gli universitari e chiunque voglia approfittare di una passeggiata in uno dei Corsi più belli della città, con tanti parcheggi nelle vicinanze.

“Abbiamo deciso di chiudere il negozio Minoia in corso Mazzini e spostarci in un nuovo spazio, più grande e accogliente, per poter ampliare la nostra offerta - esordisce Minoia -. Ora non proponiamo solo scarpe, ma articoli sportivi a 360 gradi uomo donna e bambino, che spaziano dalle calzature all’abbigliamento per il running e la palestra, gli articoli da piscina, il mare e il tempo libero con prodotti di qualità e marchi indiscussi del settore sportivo".

"Crediamo che la nostra città meriti un offerta di negozi ampia e variegata, non solo nelle periferie ma anche nelle vie del centro storico, siamo qui per continuare ad essere presenti e sostenere con le nostre attività il futuro della nostra Forlì - conclude -. L’attività è già aperta da metà luglio, in questi mesi ci siamo preparati al meglio per allestire i locali, e organizzare un momento di festa con tutti i nostri clienti e amici, siamo molto felici di avere avuto l’occasione di aprire negli spazi commerciali del complesso che comprende il famoso ex hotel della città che nei prossimi mesi vedrà una completa ristrutturazione".