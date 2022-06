Con coraggio ha seguito la sua passione: uno spazio vuoto si trasforma in un nuovo negozio

Si illumina una nuova vetrina del centro storico di Meldola. Ha aperto in via Cavour 108 "Ldm Creazioni" di Ana Cristina Marquardt, attività che propone, oggetti ed accessori realizzati artigianalmente per cerimonie, eventi e feste. A portare gli auguri all'esercente il sindaco Roberto Cavallucci, che, nel porgere i migliori auguri di buon lavoro ad Ana Cristina ed a tutta la sua famiglia, si è complimentato, in occasione del momento inaugurale, per questa nuova apertura importante per tutta la città. "Ad Ana Cristina, che con coraggio e seguendo una passione, ha regalato a Meldola una novità, un grande in bocca al lupo da parte dell'intera amministrazione comunale", le parole del primo cittadino.