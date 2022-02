Piazza delle Erbe attira nuove aperture anche per l'abbigliamento: da Milano tornano a Forlì per aprire un outlet

Da Milano a Forlì per aprire una nuova attività. Monica Leoni e Lorenzo Fasano scommettono sul territorio e, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia credono che una nuova apertura dia un segnale di positività e una spinta alla ripresa. Da qualche giorno, infatti la vetrina di via Carlo Matteucci 18, affacciata su piazza delle Erbe, si è riaccesa per dare vita ad al Temporary Outlet. E come indica lo stesso nome dell’attività, “Greenkeeper”, è un modo per non disperdere le rimanenze fisiologiche del sistema moda. Lorenzo e Monica portano in pieno centro una nuova filosofia di outlet che propone capi da donna di stagione a prezzi di costo, andando a completare un’offerta molto variegata di attività già esistenti in centro e in particolare quella che è una delle piazze più vivaci della città. Monica, infatti, è forlivese di nascita e ha deciso di tornare da Milano e investire nella sua città.

“Piazza delle Erbe mi è sempre piaciuta, è sempre stata una delle piazze più animate del centro e ora con il restauro del mercato storico è ancora più bella. Investire nella mia città mi è sembrata la scelta giusta: conosco i luoghi, la circolazione, ho il supporto della mia famiglia ed è un’ottima opportunità per rivedere i vecchi amici. Mi sento a casa”, spiega Monica. E sono queste le attività che danno nuova linfa al centro di Forlì e scommettono sul dinamismo economico del posto, facendo rivivere un negozio che da tempo era sfitto e creando anche nuovi posti di lavoro.

“Portiamo a Forlì il marchio “Elmas Phil” un brand di origine inglese ma rigorosamente made in Italy che commercializziamo da anni ma che non era ancora presente in città. Per questo è nata l’opportunità dell’outlet. E’ un total look che propone cappotti, giacche e tailleur ma anche abiti e maglierie. Ma non solo, fra le proposte anche i jeans Seven7 e gli abitini di Plums”. Ad accogliere le clienti e accompagnarle negli acquisti ci sono Monica ma anche Sonia Fregnani.

“Dopo le chiusure della pandemia la gente ha voglia di uscire e di vestirsi. Cerchiamo di cogliere il desiderio delle persone ‘uscire dal guscio' dopo la pandemia. Un desiderio ancora più forte con la primavera in arrivo: uscire, magari con un vestito o un nuovo accessorio, senza spendere tanto”, conclude infine Monica. In una Forlì che ha visto decisamente la chiusura di molte attività durante il periodo della pandemia l’arrivo di nuove aperture e nuovi investimenti, sono la dimostrazione di una resilienza tipica del territorio che investe in attività imprenditoriali per creare dinamicità economica e ridare nuova linfa al tessuto economico locale.