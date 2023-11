"E' bello tornare a "casa", le aspettative sono importanti": in Piazza Saffi apre la pista ellittica di pattinaggio

Piazza Saffi indossa i pattini e per il periodo natalizio si trasformerà in "Ice City". Nel sabato di Santa Caterina inaugura infatti la pista ellittica di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà gestita da Riccardo e Ronny Farneti, dal 2008 tra gli animatori delle festività natalizie della città. Nel 2021 la famiglia Farneti ha sperimentato per la prima volta l'impianto di ghiaccio costruito attorno alla statua di Aurelio Saffi, regalando al cuore del centro storico un bellissimo colpo d'occhio. "Un salto di qualità", come lo definì lo stesso Riccardo Farneti all'epoca, che si concretizzò in un clamoroso successo, con la pista, aperta all'epoca fino alla festività della Madonna del Fuoco, capace di richiamare circa 10mila tra grandi e piccini. Nel Natale del 2022 la decisione dell'amministrazione comunale di sposare un progetto "green" con una pista sintetica per abbattere i costi del caro energia spinse la famiglia Farneti a trasferirsi al parcheggio della fiera in via Punta di Ferro, con un impianto rettangolare della dimensione di 30 per 14 metri. Nel 2023 il ritorno in centro storico: ad affiancare la pista, che sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24, ci saranno la giostrina per i bambini e le casette di Natale.

La pista di pattinaggio di ghiaccio ritorna in Piazza Saffi con la forma ellittica. Farneti, c'è emozione?

"La pista torna in quella che due anni fa e stata la location perfetta. Purtroppo lo scorso anno l'amministrazione, con la situazione legata ai rincari dei costi delle forniture elettriche, non ha potuto fare diversamente e noi come azienda privata siamo stati costretti a spostarci in un punto diverso della città. E' bello tornare a "casa"".

Nel 2021 la formula di pattinare attorno ad Aurelio Saffi piacque moltissimo...

"Nel 2021 è stato un successone. I forlivesi e non solo si sono cimentati in questa attrazione, il tutto nonostante la situazione della pandemia da covid-19 fra contagi e limitazioni. Ma fu davvero tutto bello".

Quali sono le aspettative?

"Per quest'anno le aspettative sono importanti e ci sono tutti i presupposti perché sia un successo".

È’ stato un autunno anomalo e caldo. Quella delle condizioni atmosferiche sarà una variabile da dover tenere conto...

"Il meteo ad oggi non è il massimo per quello che riguarda la creazione del ghiaccio ed il suo mantenimento, ma siamo ottimisti. Ci siamo forniti di un motore molto valido. La tecnologia è sempre in evoluzione e questo tipo di motori possono essere d'aiuto sia per ridurre l'impatto acustico sia i consumi, il che è una cosa molto importante".

Proporrete delle offerte per le scolaresche?

?"Come tutti gli anni diamo la possibilità alle scuole di poter fare l'ora di educazione fisica pattinando sul ghiaccio a prezzi ridotti".

Vi siete prefissati un obiettivo numerico di presenze?

"Per scaramanzia noi non ci diamo mai un obiettivo nel lavoro e prendiamo le cose come vengono, ma come detto prima immaginiamo che sarà un successo".

L’apertura fino a mezzanotte anche nei giorni feriali sarà un incentivo ulteriore a frequentare il centro?

"Siamo forlivesi, facciamo questo lavoro da sempre e abbiamo vissuto in prima persona l'alluvione, perché abitiamo a poche centinaia di metri dalle zone colpite e perché nel nostro staff c'è un ragazzo che ne è rimasto vittima purtroppo come tanti altri forlivesi. Siamo fuori dal cosa è giusto e no, ma siamo quì per dare alla nostra città un attrazione molto richiesta che regala spensieratezza e divertimento e l'amministrazione ci ha reso partecipi al progetto sposando le nostre idee nella gestione della pista".