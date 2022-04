Apre una nuova insegna di supermercati in città: è quella che ha come testimonial Antonella Clerici

Realizzato in appena 6-7 mesi, è stato aperto un nuovo supermercato che segna anche l'arrivo di una nuova insegna della grande distribuzione in città. Si tratta del punto vendita MD di via Bertini al civico 3, vale a dire subito dopo il sottopassaggio ferroviario sulla sinistra. Il parcheggio confina con la massicciata della linea ferrata. Si tratta del terzo supermercato della strada, che ha visto una particolare "fioritura" commerciale: poco distante, infatti, negli ultimi anni è stato aperto un punto vendita Aldi, che a sua volta si era aggiunto al grande Crai proprio di fronte. Sempre nella stessa zona, a poche centinauia di metri - subito dopo il sottopassaggio verso il centro - è stato costruito di recente anche un grande supermercato Famila (tra via Andrea Costa e la stazione), mentre sono in corso i lavori per la realizzazione di un Eurospin nello stesso isolato del nuovo Md, in particolare all'incrocio tra via Pandolfa e via Bertini. Il tutto senza considerare il progetto del superstore Esselunga il cui proposito di insediarsi nell'area di via Bertini è tramontato l'anno scorso.

Una delibera della giunta comunale dello scorso luglio approvava con il permesso di costruire anche la convenzione per la realizzazione anche di una rotonda tra viale Gramsci e via Volta e di un tratto di pista ciclabile prospiciente al supermercato. Dal punto di vista della viabilità non sono mancate le polemiche negli ultimi mesi per la congestione di traffico che i diversi supermercati realizzati potrebbero causare al sottopassaggio di via Bertini, molto più stretto rispetto alla carreggiata stradale, dotato solo di uno stretto marciapiede e poco sicuro per pedoni e ciclisti.

Il nuovo supermercato 'MD' ha come testimonial l'amato volto della tv Antonella Clerici, ed è già presente in Romagna con altri due punti vendita: uno a Ravenna e l'altro a Rimini. Il marchio è presente anche a Imola e in diversi comuni della provincia bolognese. L'insediamento ha trovato spazio in via Bertini 1-7, vale a dire in un'area dismessa da molto tempo, compresa tra la ferrovia e il centro di smistamento di Poste Italiane, su una superficie fondiaria complessiva di 6.162 metri quadri, di una superficie a terziario di 1.994 metri quadri (1.327 superficie di vendita) e altri 222 metri quadri che diventeranno percorso ciclopedonale e marciapiede comunale. E' stato realizzato anche un parcheggio da oltre cento posti a servizio del supermercato.