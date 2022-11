Santa Sofia, il Comune mette all'asta un'abitazione: ecco come presentare le offerte

Il Comune di Santa Sofia mette all'asta un appartamento di sua proprietà. Il 22 novembre, alle 15, si procederà in Comune alla selezione delle offerte segrete arrivate da confrontarsi con il prezzo base posto nell'avviso pubblico (la base d'asta è di 44.374,34 euro, al netto degli oneri fiscali, al prezzo vanno aggiunte le spese relative all'istruttoria). L'abitazione ha una superficie castale di 135 metri quadrati. E' possibile presentare l'offerta entro le 12 del 18 novembre.

Il bando integrale contenente le modalità per la partecipazione alla gara, nonché planimetrie e documentazione inerente agli immobili possono essere consultati presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Santa Sofia nei giorni ed orari di apertura al pubblico previo appuntamento (0543/974520 – 0543/974522). Per il ritiro dei modelli di autocertificazione da presentarsi per l’ammissione alla trattativa privat e del fac-simile d’offerta, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico negli orari d’apertura al pubblico (tel. 0543/974522). Una copia degli stessi potrà essere visionata ed acquisita direttamente dal sito internet del Comune di Santa Sofia www.comune.santa-sofia.fc.it.