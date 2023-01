Il Comune di Santa Sofia mette all'asta un appartamento: ecco come presentare l'offerta

Il Comune di Santa Sofia mette all'asta un appartamento. La struttura si trova in via Nuova 5 ed ha una superficie catastale di 135 metri quadrati. La base d'asta è fissata in 44.374,34 euro. Sono ammesse offerte a ribasso dal prezzo a base d'asta fino ad un massimo del 20%. Il 14 febbraio alle 15 si procederà alla selezione.

Il deposito cauzionale (10%) è di 4.437,43 euro, mentre le spese d’asta sono di 20 euro. Il bando integrale contenente le modalità per la partecipazione alla gara, nonché planimetrie e documentazione inerente all'immobile possono essere consultati presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Santa Sofia nei giorni ed orari di apertura al pubblico previo appuntamento (0543/974520 – 0543/974522)).

Per il ritiro dei modelli di autocertificazione da presentarsi per l’ammissione alla trattativa privata e del fac-simile d’offerta, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico negli orari d’apertura al pubblico (tel. 0543/974522), ovvero copia degli stessi potrà essere visionata ed acquisita direttamente dal sito internet del Comune di Santa Sofia (www.comune.santa-sofia.fc.it).