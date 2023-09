Alluvione, non pensare solo a città e pianura: in una pagina Fb prende corpo l’appello dell’Appennino alluvionato

Una manifestazione di tutta la Romagna alluvionata Forlì. E’ la chiamata lanciata attraverso la pagina Facebook “Appello per l'Appennino romagnolo” nata per non dimenticare e per tenere viva l’attenzione sulla drammatica alluvione di maggio e sulle conseguenze che ha prodotto sul territorio e sulla vita delle persone. A lanciare l’iniziativa di una mobilitazione generale da portare in piazza è, attraverso un video pubblicato sui social, è Gianni Fagnoli, forlivese, titolare del podere “I Fondi” di Rocca San Casciano, travolto dall’alluvione.

“E’ arrivato il momento di organizzare un grande corteo di popolo, coinvolgendo la società civile, dando voce una piazza in cui portare le sofferenze, i bisogni, le istanze e la rabbia di una terra che è stata lacerata da una catastrofe senza precedenti e poi abbandonata alla proprie ferite ancora aperte e che probabilmente si aggraveranno con l’inverno dice Fagnoli -, abbandonata al proprio dolore e addirittura utilizzata come oggetto di rappresaglia politica, strangolata da scandalosi ritardi e scaricabarile”.

Quanto alle numerose iniziative e alla generosità, in termini di volontariato e di donazioni economiche, Fagnoli precisa: “La Romagna sembrava quasi Woodstock quest’estate, ma non è che con la solidarietà e con la beneficenza dei privati si può coprire la latitanza di istituzioni che avrebbero il dovere di intervenire in un disastro di tale portata e di dare risposte. Qui per ripartire e rialzarsi serve altro, serve lo Stato che al momento non c’è, anche perché tra un po’ ci toccherà rispolverare gli stivali a tutta gamba”.

Da qui l’idea di una manifestazione unitaria che coinvolga tutti i territori colpiti, da Cesena a Faenza a Ravenna, da tenersi a Forlì, come centro “ideale” del territorio alluvionato. “Io sono solo un contadino che si trova in condizioni disperate - dice - ecco perché mi rivolgo ai sindacati, alle associazioni di categoria, ai sindaci, a tutti coloro che rappresentano il tessuto sociale, economico e i bisogni di questa terra. Chiedo a tutti di muoversi per dare vita a questo momento di partecipazione: è tempo di fare i romagnoli”.