Invalido con tre figli piccoli lancia un appello per una casa popolare: "Ora siamo in bilocale pieno di muffa"

Appello per avere quanto prima un alloggio popolare da parte di una famiglia con tre bambini (due gemelli di due anni e mezzo e un neonato di 7 mesi), che attualmente vive in un bilocale in un residence, per altro ammalorato da estese macchie di muffa, che rende l'ambiente poco salubre per i piccoli. La famiglia ha già preso contatti con i Servizi sociali, che si sono già attivati, ma nel frattempo si aggrava la loro situazione per la morosità dell'affitto delle ultime mensilità.

A raccontare la sua vicenda è Salvatore, che – prima di essere colpito da una malattia – lavorava a Forlì, dove vive da un paio di anni, mentre prima era a Rimini. Ha fatto da addetto alla sicurezza nei locali notturni con contratti a chiamata e poi anche lo scaffalista nei supermercati. “Abitiamo da fine luglio in un residence: fino ad ottobre lavoravo e pagavamo l'affitto e andava tutto bene. Poi a fine ottobre per alcuni dolori faccio ulteriori accertamenti, dove mi ricoverano e mi diagnosticato il diabete mellito di tipo 2, che si va ad associare ad altre patologie che avevo in precedenza come asma, bronchite cronica e ipertensione, da quel momento ho dovuto smettere di lavorare”, spiega Salvatore. Anche la moglie non lavora, dovendo badare ai tre bambini e accudire anche il marito in certi momenti.

Continua Salvatore: “Abbiamo chiesto aiuto ai servizi sociali per pagare l'affitto e ci hanno subito teso una mano per aiutarci, nel frattempo cercano insieme a noi di vedere per un alloggio popolare anche perché serve spazio, visto che siamo 5 persone in un bilocale”.

L'affitto del residence è alto (1.250 euro), secondo quanto dice il segnalante, “purtroppo di case in affitto se ne trovano poche, e nessuno prende famiglie con tre figli piccoli”, spiega Salvatore, da qui la scelta di appoggiarsi ad un residence. Ed ora si presenta anche la necessità di saldare le 3-4 mensilità arretrate. “Un appartamento pieno di muffa e aria malsana, che non fa bene né ai miei figli e nemmeno a me soffrendo già di asma e bronchite. Bisogna al più presto trovare una sistemazione stabile, il Comune più di una volta si è messo a disposizione, ma purtroppo per una casa popolare bisogna aspettare tempi lunghi. Chiedo di far qualcosa, di trovare una soluzione definitiva prima di rischiare di rimanere senza un tetto sulla testa, io che sono invalido, mia moglie e i miei tre figli”.