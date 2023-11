Violenza sulle donne, l'appello del questore alle vittime e a chi è a conoscenza di situazioni di pericolo: "Denunciate"

Un appello a denunciare. Non solo rivolto a chi subìsce violenza, ma anche a chi è conoscenza di situazioni di possibile pericolo. E quello che rivolge il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, nella settimana dedicata alla "Giornata internazionale sulla violenza sulle donne". Mastromattei rimarca l'importanza del provvedimento di ammonimento, "che, per la sua funzione preventiva, monitoria e dissuasiva è finalizzata ad impedire che gli atti di violenza siano ripetuti all’interno delle mura domestiche o nell’ambito di una “relazione affettiva”". Tale, aggiunge, "deve essere considerato uno strumento di fondamentale importanza che può evitare conseguenze irreparabili e che garantisce l’anonimato di chi ha effettuato la segnalazione".

Il contrasto della violenza di genere rende necessario, infatti, l’attivazione di azioni di prevenzione che si integrano con gli strumenti sanzionatori di natura penale nell’ambito di un’unica “cornice” di iniziative finalizzate alla neutralizzazione del rischio di commissione di azioni violente, segnatamente in contesti domestici. E in tale ottica, al questore sono riconosciuti poteri di intervento di natura amministrativa che si pongono in rapporto di complementarietà con le azioni di segno cautelare rimesse invece all’autorità giudiziaria.

Mastromattei, anche alla luce del recentissimo provvedimento normativo che ha esteso e rafforzato le misure in tema di ammonimento, intende rivolgere alle donne vittime di violenza un appello "a rivolgersi agli uffici delle Forze di Polizia confidando le loro preoccupazioni e rappresentando la condizione di “soggezione”", sollecitando al contempo tutti coloro (vicini di casa, colleghi, amici e conoscenti) "che comunque avessero contezza di episodi di violenza domestica affinchè segnalino tali condotte, nell’interesse delle donne che non trovano il coraggio di uscire da una relazione “malata”".