“Appennino in musica": al via a luglio il progetto culturale per la ripresa ed il rilancio del turismo

Il progetto “Appennino in musica”, ideato e promosso dalla sindaca di Premilcuore Ursula Valmori, dall’Accademia Distretto della Musica e da Gioele Fabbri, presidente della Coop Ridolla ed aperto idealmente con il concerto del 2 Giugno, ora prosegue e si rafforza con due proposte di particolare rilevanza artistica e culturale: il 7 luglio, a Premilcuore, avrà inizio il Workshop di improvvisazione teatrale “Whatever it takes”, organizzato dall’Associazione Culturale Open Improv, fondata da Mauro Assirelli, che si occupa di promuovere l’improvvisazione teatrale attraverso corsi, stage e spettacoli soprattutto tra Imola, Faenza e Forlì.

Il corso sarà tenuto dal noto attore e formatore Graziano Garavini: 5 ore di formazione per ogni giornata seguite da passeggiate nella natura, bagni al fiume, ottime cene conviviali presso Agriturismo Ridolla. Mentre il 26 luglio prenderà il via lo stage estivo “Vacanze il lirica”, che si svolgerà sotto la direzione artistica della nota soprano di fama internazionale Wilma Vernocchi. “Si tratta di un progetto di rilancio e di sviluppo, un antidoto contro lo spopolamento ed un propulsore per il rilancio economico di una piccola realtà dell’Appennino come Premilcuore - afferma la sindaca Valmori -. Sono consapevole che si tratti di un esperimento difficile, che richiede una visione precisa, tenacia ed impegno costante. Abbiamo dovuto intentare da zero un sentiero, abbiamo provato a costruire qualcosa che non c’era. E’ urgente, anzi urgentissimo attrarre capitale umano nel nostro territorio, un territorio che soffre, che sta invecchiando e con un andamento demografico in crisi”.

Commenta Fabbri: “Questo è un ulteriore tassello verso la costituzione di un micro-campus permanente a Premilcuore; l'obbiettivo da raggiungere in un futuro prossimo è quello di dare vita ad un ricco programma annuale di eventi culturali che andranno a creare nuove sinergie fra la piccola realtà locale ed i grandi centri urbani”. Dalla Residenza Municipale di Premilcuore, 21.6 2023 Per informazioni relative al workshop “Whatever it takes, contattare Mauro al numero 328 4768604 oppure via mail (mauroopenimprov@gmail.com). Per informazioni relative allo stage estivo “Vacanze il lirica”, contattare Wilma Vernocchi al numero 333 4631404, oppure via mail (wilmavernocchi@gmail.com).