Appennino, nuovo appello ai sindaci: "Esigere un incontro con Figliuolo il prima possibile"

"Intervenire con decisione, per dissipare ogni dubbio al Commissario designato sull'assoluta necessità di un intervento prioritario e immediato in Appennino, con una ricostruzione che cominci subito e risorse certe a sostegno di Comuni, realtà agricole, cittadini e imprese del territorio". E' l'appello che Gianni Fagnoli del "Podere I Fondi" di Rocca San Casciano rivolge ai sindaci dell'Appennino Romagnolo e dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Fagnoli era già intervenuto insieme ad altre realtà del territorio per chiedere interventi priorità per l'entroterra devastato dalle frane.

"Ci rivolgiamo a voi quali titolari della rappresentanza politica del nostro territorio, delle istituzioni democratiche più prossime ai cittadini, nonche' loro espressione più immediata - esordisce l'appello -. Il Comunicato Ufficiale emanato dall'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese lo scorso 19 di Giugno e da voi approvato all'unanimità, ci conforta sul fatto che siate pienamente consapevoli della situazione drammatica che stanno vivendo i nostri insediamenti e, soprattutto, di quale sia la posta in gioco per l'immediato futuro. Assieme ai vostri cittadini avete assistito al disfacimento fisico del nostro territorio. Avete visto montagne sgretolarsi, voragini aprirsi e valanghe di fango travolgere i sacrifici e le sicurezze di vite intere. Sapete come ancora ben lontani siano i nostri paesi da una normalità accettabile e soprattutto da un'attesa serena di futuro".

"Purtroppo è evidente come questa consapevolezza non sia invece condivisa dai livelli di governo superiori al vostro, in primo luogo da quello centrale: la gestione di questa emergenza sta francamente diventando un insulto alla nostra terra, che non se lo merita proprio - viene rimarcato -. Ritardi intollerabili e ingiustificati, rimbalzi di responsabilità, atteggiamenti provocatori, partite di schieramento e soprattutto opacità sulle risorse disponibili, sono elementi di allarme che ci fanno chiedere se ci sia veramente coscienza su ciò che è accaduto nei nostri luoghi e su quanto potrebbe nuovamente ripetersi, addirittura in forme più gravi, con l'arrivo dell'autunno. Vi chiediamo perciò di intervenire con decisione, per dissipare ogni dubbio al Commissario designato sull'assoluta necessità di un intervento prioritario e immediato in Appennino, con una ricostruzione che cominci subito e risorse certe a sostegno di Comuni, realtà agricole, cittadini e imprese del territorio".

Quindi un appello per "esigere un incontro con Figliuolo il prima possibile" e "pretendere di essere ricevuti e riconosciuti come interlocutori privilegiati della sua missione". Solo gli amministratori possono "fargli comprendere chiaramente e con franchezza che cosa ci stiamo giocando nella collina e nella montagna romagnola, anche proponendo una sede commissariale magari proprio in uno dei paesi del nostro Appennino. Non c'è tempo da perdere e lo sapete bene: vi preghiamo di richiedere questo incontro affinché non se ne sprechi altro".