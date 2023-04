E' stata approvata dal Consiglio comunale di questo pomeriggio (lunedì) la revisione generale del Testo unificato dei regolamenti comunali in materia di attività economiche. Al vaglio c'erano circa duecento modifiche per mettere al passo coi tempi le regole che riguardano tantissime attività: dai taxi alle estetiste e tatuatori, dai commercianti al dettaglio dei mercati agli ambulanti delle fiere, fino a toccare i chioschi, gli esercizi pubblici e gli spettacoli viaggianti. Dopo un dibattito aspro il regolamento è stato emendato prima del voto. Varie le proposte di modifica mediante emendamenti: quelle della minoranza targate Pd non sono state accolte, mentre sono stati approvati quelli della maggioranza di centro-destra (con il voto favorevole o l'astensione del Pd). Il nuovo regolamento è stato quindi approvato con il voto complessivo favorevole della maggioranza di centro-destra e l'astensione del centro-sinistra e M5S.

Molte le schermaglie in Consiglio. Se l'assessora alle Attività economiche Paola Casara ha accusato il centro-sinistra sostenendo che "il regolamento era fermo da 9 anni e non era mai stato revisionato dalle precedenti amministrazioni", è critico anche Soufian Hafi Alemani, capogruppo Pd, che parla di "un vero e proprio pasticcio". "Il dato politico che emerge dall’ultimo consiglio comunale è una bocciatura politica del lavoro della giunta, che dopo oltre un anno ha prodotto un testo obsoleto e inadeguato, che la stessa maggioranza, con plurimi emendamenti sottoscritti all’unanimità dei gruppi che sostengono la giunta, ha cercato di rattoppare in zona in Cesarini. Ne è derivato un testo zoppo, che non semplifica e non aiuta gli operatori come si era promesso di fare e che la stessa amministrazione ha riconosciuto che dovrà rivedere al più presto. Un vero e proprio corto circuito, che si è tradotto in un’occasione persa, che rischia di compromettere un settore già in difficoltà, i cui operatori rischiano di essere ulteriormente demotivati da un lavoro dell’amministrazione approssimativo e raffazzonato”. Per la maggioranza, molto convinto invece il sostegno di Fabrizio Ragni (Fratelli d'Italia): "“C'è il convinto parere favorevole del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. La delibera approdata oggi pomeriggio in consiglio comunale evidenzia ancora una volta la sensibilità dell’amministrazione guidata dal sindaco Zattini ai temi dell’economia cittadina, alle imprese e alla volontà dei singoli di intraprendere attività economiche”

Cosa cambia

TAXI. Diverse le attività che vengono coinvolte. A partire dai taxi e dal noleggio di auto con conducente (a Forlì ci sono 28 licenze). Il nuovo regolamento prevede nuove forme di chiamata dai mezzi, accanto a quelle classiche a vista o con telefonata, prevedendo anche le piattaforme digitali. Nella proposta di nuovo regolamento le licenze saranno concesse non solo con un concorso per titoli, ma anche per esame, dove si valuteranno la conoscenza dell’inglese e delle informazioni turistiche del territorio. A bordo del veicolo ci dovrà essere un tariffario in due lingue timbrato dell’ufficio pubblico. Previsto anche il divieto di rifiutare il pagamento con carte di credito o denaro elettronico. Attenzione, infine, ai veicoli di trasporto di persone a mobilità ridotta, mentre saranno aggiunte anche licenze temporanee per motivi turistici o eventi.

ACCONCIATORI, ESTETISTE E TATUATORI. Il regolamento apre al servizio a domicilio, non limitato solo ai gravi motivi di salute. I lavori di acconciatore, estetista e tatuatore si potranno quindi fare anche a casa del cliente, ma solo in modo occasionale e comunque mantenendo una sede dove realizzare la parte principale del lavoro. Nella regolamento è stato liberalizzato maggiormente l’affitto della postazione , per cui potranno condividere gli stessi locali acconciatori, estetiste e tatuatori, mentre prima l’affitto di postazione era possibile solo con la medesima attività (estetisti con estetisti, parrucchieri con parrucchieri). Il nuovo regolamento prevede anche formule di co-working tra i servizi dedicati alla bellezza. Vengono ampliati i servizi erogabili dagli estetisti, mentre il lavoro di tatuatore, vista la sua esplosione, viene normato con un articolo tutto suo nel regolamento comunale.

MERCATO DELLE ERBE. Il Mercato delle Erbe di piazza Cavour, da solo mercato di frutta e verdura di produttori locali è diventato un mercato alimentare a 360 gradi e con la ristrutturazione in corso oggi va sempre di più verso la somministrazione e il consumo sul posto, dal pasto all’aperitivo. Non passa, rispetto alla bozza iniziale, la figura del Direttore del mercato , il cui ruolo è affidato al dirigente comunale preposto ai mercati.

ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA. Tra le nuove norme viene inserita una regola, sanzionata con la revoca della propria postazione, a quegli operatori del mercato che agiscono con gravi scorrettezze commerciali a danno degli altri operatori come per esempio l’accaparramento della clientela. Sono stati rilevati, infatti, casi di venditori che lasciano la loro postazione, andando di banco in banco a proporre la propria merce mentre è in corso l’acquisto presso un altro venditore concorrente.

MERCATO DEI PRODUTTORI. A garanzia del cliente viene introdotto il Piano colturale agrario a carico del produttore, dal momento che c’è l’obbligo di vendere merce di propria produzione in via maggioritaria e solo secondariamente prodotti da altri, è necessario che l’operatore autocertifichi cosa produce, mentre dovrà dichiarare periodicamente il reddito prodotto dalla merce di propria produzione e il reddito derivante dalla vendita di altri. Previsti anche cartellini più precisi sulla provenienza del prodotto.

ALTRI SETTORI. Il regolamento prevede poi, per il mercato all’ingrosso, importanti semplificazioni su norme regolamentari e orari in quanto è notevolmente diminuito il volume di lavoro. Attualmente nella struttura di viale Vittorio Veneto sono rimasti tre operatori all’ingrosso. Altre norme vengono inserite per adeguare i regolamenti alle nuove direttive nazionali sulla sicurezza degli eventi, dagli spettacoli viaggianti ai grandi eventi dove, dopo i fatti di Torino del 2018, sono previste norme più stringenti nei pubblici spettacoli.