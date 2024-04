Ad aprile Forlì vuole diventare il centro dell'aerospazio: serie di appuntamenti per imprenditori e cittadini

“Vogliamo far diventare Forlì da città del volo a città dello spazio” ha detto più volte il sindaco Gian Luca Zattini e il primo passo è stato fatto con ‘Aprile: il mese dell’aerospazio a Forlì’. Un programma legato al settore aerospaziale per avvicinare l’imprenditoria e la cittadinanza a queste tematiche, nato grazie ad una partnership tra Comune di Forlì, progetto europeo Interreg Europe e CISE (azienda speciale della Camera di Commercio).

Il primo evento si è tenuto oggi on line ed è stato il Progetto Icaro organizzato dall’Associazione Euroavia di Forlì-Bologna, poi il calendario prevede per mercoledì 10 un appuntamento che si terrà dalle 14.30 all’Enav raining Center dal titolo ‘Esplorazione spaziale, mobilità aerea e sostenibilità: sfide e opportunità’. Sabato 13 alle 9 all’Università di Bologna – Teaching Hub ci sarà Lustrum, dedicato ai cinque anni della fondazione Euroavia di Forlì-Bologna e mercoledì 17 dalle 17.30 all’ex Asilo Santarelli si terrà la premiazione di migliori progetti legati al ‘Progetto Icaro’. Sabato 20 infine dalle 10 ci saranno visite guidate alla mostra permanente presso la Torre Numai, sede dell’Associazione Aeronautica.

“Il territorio di Forlì presenta un’eccellenza a livello nazionale legata all’aeronautica e all’aerospazio – spiega Monica Piraccini, rappresentante del Cise – e quindi abbiamo deciso di racchiudere i tanti eventi sul tema aerospazio organizzati ad aprile da soggetti differenti in un unico calendario, con l’intento di porre all’attenzione su di un tema che per Forlì potrebbe essere un volano di sviluppo”.

Una serie di eventi che saranno quindi un’opportunità, come spiega l’assessora Paola Casara: “La nostra intenzione è far conoscere questo mondo ai cittadini e alle imprese, in modo da creare delle importanti sinergie. Ringrazio tutti coloro che hanno organizzato queste meso dedicato all’aerospazio e da parte del Comune c’è la volontà di farlo diventare un appuntamento che si possa ripetere ogni anno”.

Molto interessante è l’appuntamento del 10 aprile organizzato dall’università di Bologna dove si toccheranno tematiche attuali del mondo aerospaziale. Interverranno il Magnifico Rettore, Giovanni Molari, il presidente del Campus di Forlì, Emanuele Menegatti, il direttore di Enav Trai-ning Center, Fabio Olivetti, il presidente di Forlì Airport, Giuseppe Silvestrini, e il sindaco Zattini.

“L’evento sarà divulgativo e quindi sarà rivolto a tutti i cittadini e non agli addetti ai lavori – spiega Sara Bagassi, professoressa all’Università di Bologna e moderatrice di questa giornata – e saranno toccate tematiche attuali del mondo aerospaziale. Verrà illustrato come i satelliti in miniatura abbiano reso più conveniente l’accesso allo spazio, ma anche la crescente preoccupazione per l’accumulo di detriti spaziale. Un problema che potrebbe essere risolto con il progetto Boost. Poi parleremo della mobilità aerea urbana per l’integrazione e il traffico aereo a bassa quota e della tecnologia per la mobilità aerea sostenibile”.

Conclude Zattini: "Nel 2022 abbiamo firmato il Protocollo d’Intesa per l’istituzione del Polo Tecnologico Aeronautico-Spaziale forlivese – sottolinea – e ora vogliamo creare una fondazione che possa unire tutti i protagonisti di questo mondo. ENAV ci ha già annunciato che si potenzierà su Forlì e l’assessore regionale Colla ha affermato in più occasione che il progetto regionale aerospaziale sarà su Forlì. È fondamentale iniziare a far conoscere alle persone questi concetti e quindi ritengo la settimana dell’aerospazio una grande occasione”.