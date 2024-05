Aprono la finestra e trovano i ladri nel cortile, svegliati nel cuore della notte grazie all'istinto di Rocky

È stato grazie all’istinto di Rocky, al suo fiuto per il pericolo, che la Polizia di Stato ha rintracciato e deferito all’autorità giudiziaria due giovani che nel cuore della notte erano penetrati nel cortile di un’abitazione decisi a consumare un furto. Sono già passate le due di notte, martedì scorso, e tutti dormono in quell'abitazione sui viali di Forlì ma Rocky, pastore polacco di nove anni, capisce che qualcosa non va. Guaisce e abbaia avvertendo un pericolo in giardino, sveglia la sua padrona che si alza e va alla finestra in tempo per vedere due figure scappare dal cortile scavalcando la recinzione.

La chiamata alla centrale operativa della Questura di Forlì-Cesena è però già partita, in breve sul posto convergono le volanti. Vengono immediatamente rintracciati due individui, uno porta uno zaino dove custodisce alcuni cacciaviti ed una cesoia. Una rapida indagine accerta che la cesoia è compatibile con i segni lasciati sulla catena delle biciclette che la famiglia aveva assicurato nel cortile, manca poi la chiave che era stata lasciata nella porta, si perlustra la zona, la chiave viene ritrovata, a terra, proprio vicino ai due uomini.

Oramai il quadro è certo, non ci sono molti dubbi, i poliziotti identificano le due persone, verbalizzano quanto accaduto, sequestrano gli attrezzi, e restituiscono la chiave. E’ così che grazie a Rocky e al suo istinto protettivo nei confronti della propria famiglia tutto si risolve rapidamente e per il meglio, i proprietari di casa possono ora tranquillamente tornare a dormire senza avere amare sorprese al risveglio. I due autori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentato furto e possesso di oggetti atti ad offendere.