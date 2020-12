Aprono le iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022

Sono aperte dal 4 al 25 gennaio 2021 le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia del Comune di Forlì per l’anno scolastico 2021/2022. L’iscrizione è rivolta ai bambini nati negli anni 2018 (nuovi iscritti), 2017 e 2016 (solo se non frequentanti già una scuola o se richiedenti trasferimento).

Sul sito del Comune di Forlì è possibile consultare l’informativa rispetto alle modalità d’iscrizione. Per l’iscrizione alle Scuole dell’Infanzia Comunali la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online accedendo al Portale dei Servizi Scolastici SOSI@HOME del Comune di Forlì. Per le Scuole dell’Infanzia Statali: informazioni ed iscrizioni presso le segreterie degli Istituti Comprensivi competenti. Per le Scuole dell’Infanzia Private Paritarie: informazioni ed iscrizioni presso la scuola prescelta.

“Alla luce delle limitazioni imposte dalla situazione sanitaria e dalle restrizioni del governo – spiega l’Assessore Paola Casara -, all’interno del sito del comune sarà possibile reperire tutte le informazioni di ogni singola scuola comunale. Per quest’anno, inoltre, l’Open Day è stato previsto in modalità virtuale: sul sito del Comune è possibile visualizzare ogni scuola dell'infanzia comunale e conoscerla attraverso video, documenti, ecc”.

Le coordinatrici pedagogiche sono a disposizione, nei giorni e negli orari indicati, per contatti telefonici per approfondimenti e risposte ai genitori interessati. Per l’A.S. 2021/2022 l’offerta scolastica è stata pensata e implementata non solo per continuare a garantire la soddisfazione del 100% delle domande, ma anche per consolidare la qualità del servizio propria di tutto il sistema integrato pubblico-privato.