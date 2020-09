Arbitri forlivesi in lutto: si è spento l'ex presidente dell'Aia Forlì Mauro Greggi

Arbitri forlivesi in lutto. Si è spento venerdì scorso all'età di 74 anni l'ex presidente della sezione Aia di Forlì, Mauro Greggi. Entrato nella Sezione nel 1968, parallelamente all’esperienza di campo che lo ha visto promosso al ruolo scambi nel 1972, ha investito energia e passione nell'organizzazione sezionale dove è stato dapprima revisore dei conti, poi vicepresidente e, dal 1986 al 1990 presidente di Sezione. Ha ottenuto la benemerenza nel 1995, proseguendo poi per altri quindici anni l'attività di osservatore all'organo Ttecnico sezionale.



Mauro, ricordano dall'Aia di Forlì, "ha rappresentato un vero punto di riferimento per la Sezione, per diverse generazioni di arbitri, con il suo modo di fare un po’ severo, di poche parole, ma sempre ponderate e schiette, amava conversare con i ragazzi anche i più giovani con i quali nonostante la differenza di età sapeva rapportarsi con estrema facilità e non si sottraeva ai confronti anche più vivaci. Come amava dire apprezzava i colleghi trasparenti e corretti, "con la schiena dritta"".

"Grati per aver avuto un collega, un amico e un maestro come Mauro, rivolgiamo un pensiero affettuoso alla moglie Miria ed ai figli, Marco, Maria Elena e Matteo, apprezzato arbitro fino al 2010; Mauro lascerà un vuoto incolmabile, ma lo si ricorderà sempre cercando di tramandarne i principi e gli insegnamenti che ha dispensato", conclude il cordoglio.