Archivio di Stato, cambiano orario e modalità di accesso alla sala studio

A partire da lunedì 11 settembre cambiano gli orari e le modalità di accesso alla sala di studio della sede di Forlì dell'Archivio di Stato. La sala di studio sarà aperta il lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 17 (con pausa dalle 13 alle 14) e il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13. L'accesso è consentito con prenotazione obbligatoria per tutte le tipologie di ricerche, indicando, laddove possibile, la segnatura delle unità archivistiche da consultare. La prenotazione va effettuata preferibilmente inviando una e-mail all'indirizzo as-fc.salastudio@cultura.gov.it o as-fc.forli@cultura.gov.it oppure telefonando al numero 0543 31217.

L'utente potrà avere in consultazione fino a un massimo di 6 unità archivistiche al giorno. La presa diretta dei pezzi sarà possibile compatibilmente con il numero di unità di personale presenti e con l'affluenza della sala di studio. Per tutte le altre informazioni si rimanda al regolamento completo di sala di studio della sede di Forlì in corso di aggiornamento, consultabile anche sul sito web d'Istituto, https://www.archiviodistato.forli-cesena.it, alla pagina "Servizi al pubblico".