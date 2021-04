Dopo l'azione dei vandali un nuovo look per il punto service riservato ai camperisti

E' stato ripristinato il punto service per camperisti e proprietari di roulette in via Don Eugenio Servadei. L'area, ricorda il sindaco Gian Luca Zattini, "era stata recentemente vandalizzata dai soliti incivili. Ora è stata dotata di nuovi impianti per lo scarico di acque nere e chiare e percorsi di entrata e di uscita facili ed intuitivi". Conclude il primo cittadino: "I lavori, effettuati dai nostri tecnici sotto la supervisione dell’assessore alla mobilità Giuseppe Petetta, sono il frutto di una preziosa partnership tra Comune e cittadini intervenuti con grande senso civico per segnalarci il degrado e l’abbandono in cui era scivolata l’intera area".