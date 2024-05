Ospedaletto Est ed Esselunga, nuovo no di Confesercenti: "Enorme sbancamento sotterraneo in un'area a rischio allagamento"

“Con la vicenda dell’area dell’Istituto diocesano di sostentamento al clero sulla Ravegnana, si è finalmente chiuso il cerchio delle nuove aree commerciali che si realizzeranno a Forlì. Nulla di imprevisto. Ancora una volta, miracolosamente, quest’area si appalesa un attimo prima della chiusura dei tempi, ma su questa area commerciale, come su altre, programmate dalle precedenti amministrazioni e serenamente agevolate da quella attuale nella intera seconda parte del proprio mandato”: è quanto commenta Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti di Forlì, che già in passato aveva contestato questo insediamento commerciale.

“Abbiamo fatto da molti mesi a questa parte la scelta di cercare di portare avanti con l’Amministrazione comunale, un dialogo diretto, auspicabilmente costruttivo, anche a fronte di palesi elementi di contrasto, vedi gli sviluppi del polo H e dei due interventi previsti sulla via Ravegnana, per intenderci le aree di interesse di Esselunga ed appunto dell’Istituto Diocesano. Abbiamo investito su un rapporto franco e leale, ancorché difficile. In particolare, con il Sindaco Zattini, persona particolarmente stimata ed affidabile, abbiamo mantenuto aperto un canale di comunicazione su ogni questione aperta, ovviamente anche su quelle più contrastate”, rivendica Corzani.

Confesercenti attacca però il vicesindaco Daniele Mezzacapo, con delega all'Urbanistica, sull'insediamento di Esselunga: “Quanto al Vicesindaco ed alla squadra di tecnici di cui, evidentemente, si sente il Capitano, cogliamo l’occasione per rammentare che non esiste una via lombarda, diversa, per entrare nella competizione commerciale di Forlì. Esiste solo la via tracciata dal rispetto delle regole e delle norme, che valgono per tutti e, nel tema specifico, su tutto il territorio nazionale”. Per Confesercenti “la reazione del vicesindaco è stata quella di parlare di una Confesercenti che si accanisce contro Esselunga”, in quanto rappresenta i commercianti associati in Conad.

Rivendica Corzani: “Che Confesercenti associ praticamente tutti i punti di vendita di Conad è una mostrina di cui siamo fieri, visto ciò che è diventata oggi la cooperativa, tenuto conto che nasce oltre mezzo secolo fa, all’interno della nostra piccola Associazione di allora, dal nostro sindacato di alimentaristi”

In particolare, contro Esselunga Confesercenti ha presentato un ricorso al Tar, lamentando presunte irregolarità nel progetto, in particolare una superficie di 170 mq compresa nella struttura in via di costruzione, che per Confesercenti è da conteggiare nel limite della superficie di vendita, ma non lo è per Esselunga e Comune, che ha dato la concessione edilizia. Il prima round davanti al tribunale amministrativo è andato ad Esselunga, dal momento che è stata rigettata la richiesta di Confesercenti di sospensiva della concessione edilizia, che avrebbe portato un conseguente possibile blocco del cantiere.

Pur con il rigetto della domanda di sospensiva, spiega Corzani, “la prima fase di giudizio, relativa alla sospensiva, emanata in questi giorni, ha un contenuto nell’ordinanza che rafforza ulteriormente la nostra tesi, in vista del prossimo giudizio di merito che il Tar dovrà emanare e tutto ciò dovrebbe far ragionare Amministrazione ed i vettori di Esselunga”. Ed infine: “Continueremo ad opporci e verificare gli elementi che hanno consentito di autorizzare l’enorme sbancamento in via Ravegnana, effettuato in un’area che ha delle serie complessità di natura idraulica e sismica”.

Dal punto di vista idraulico, sempre per Confesercenti, “ci sarebbe uno scorrimento delle acque sotterranee che si muovono nelle falde in direzione nord est (da Ospedaletto verso Punta di Ferro, per giungere fino al Fiume Ronco), falde che si trovavano già ad un metro e mezzo di profondità dal piano del terreno, in un’area in cui è riconosciuto un rischio potenziale di allagamento. Tutti elementi, questi citati, ricavati dalla relazione geologica e sismica del Pua presentato nel 2018, dalla società forlivese, allora proprietaria dell’area, che non prevedeva l’enorme sbancamento. Degli studi che supportano la variante sostanziale dello sbancamento Esselunga, al momento non sappiamo nulla”.