Una maxi-area industriale per l'e-commerce grande 32 campi di calcio, si va delibera definitiva in Consiglio. Il Pug? Rinviato

Il Consiglio comunale affronterà nelle prossime due sedute tutta una serie di accordi che rappresentano il completamento di lunghi iter durati anni, gli ultimi interventi a cui si applicano le vecchie norme urbanistiche, mentre con l'approvazione del nuovo Pug, il Piano urbanistico generale, ci sarà – almeno questo è il proposito - una stretta sul consumo del suolo. Intanto, però, prenderanno corpo diverse aree tra cui, la più importante e la più grande, in discussione nella seconda commissione a partire da giovedì, sarà l'area produttiva “Mattei 2”, a Villa Selva.

La maxi area industriale da 32 campi di calcio

Situata lungo viale Mattei, la maxi-area è di fronte allo stabilimento Bonfiglioli ed è estesa circa 230mila mq di superficie totale (circa 32 campi di calcio), con superficie fondiaria edificabile prevista di 150.909 mq, suddivisa in 7 lotti. L'area produttiva occuperà tutto il lato mare di viale Mattei tra le intersezioni di via dei Galli Boi fino a via Bianco da Durazzo. Le pratiche urbanistiche sono intestate alla Macifin dell'imprenditore Italo Carfagnini. Il comparto è particolarmente adatto ad ospitare attività che necessitano di ampi spazi, quali ad esempio attività di logistica a servizio dell'e-commerce, come Amazon o colossi similari, perché sono previsti due lotti accorpabili in un unico grande lotto di 94.786 mq, una superficie utile per la logistica di grandi dimensioni.

Quest'intervento vedrà quindi il via libera lunedì prossimo in Consiglio comunale. Mentre in questa tornata non si approveranno altre contestate aree, come per esempio il 'Polo H' di Vecchiazzano, anche se sarà questione di poche settimane. Sarà invece approvata un'altra area produttiva-industriale sempre in via Mattei (di fronte al ristorante 'Casa La Corte', fino alla rotonda con via Zangheri-Masetti) e altre due zone residenziali, una all'Ospedaletto (via Eritrea) e l'altra a Coriano (via Golfarelli).

Il Pug non arriverà in questo Consiglio comunale

L'ok alle 4 delibere, che con ogni probabilità arriverà dalla maggioranza di centro-destra, sarà nel solco della linea da sempre tenuta dal sindaco Gian Luca Zattini, vale a dire nessuna autorizzazione a nuove aree edificabili, ma neanche nessuno stop a quelle già autorizzate dalle amministrazioni precedenti.

E' quanto Zattini ha spiegato anche martedì scorso, durante la relazione di fine mandato sull'urbanistica e l'edilizia privata: “Nei 5 anni di amministrazione non c'è stata alcuna nuova previsione urbanistica, ma abbiamo applicato una delibera cervellotica approvata nel 2017 contenente il Piano del commercio. Una delibera del Comune deve avere come principio generale l'interesse pubblico, per cui chi l'ha approvata (la precedente amministrazione di centro-sinistra di Davide Drei, ndr) riteneva che fosse di interesse pubblico realizzare cento supermercati a Forlì. Gli stessi ora contestano la loro stessa decisione”.

Saranno gli ultimi atti, in campo urbanistico, dell'amministrazione Zattini, dal momento che il Pug, il nuovo piano urbanistico generale che dovrebbe “disegnare” Forlì fino al 2050 non approderà nel Consiglio comunale in carica. Tutto rinviato a dopo le elezioni, nonostante l'annuncio di portare almeno in Assise la delibera di inizio dell'iter di approvazione. “L'alluvione ci pone la necessità di una seria discussione ancora da approfondire e non possiamo essere avventati. Ci sono aree di esondazione e alluvionali da definire, serve perfino una revisione cartografica alla luce di quanto è successo. Deve essere uno strumento valido fino al 2050”, sempre Zattini.

Due settimane fa anche il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini aveva illustrato la necessità, nella sua ultima visita a Forlì, di cambiare le norme urbanistiche per tenere conto del mutato quadro dopo l'alluvione del maggio 2023. “Non è una proposta di Bonaccini, ma una cosa di buon senso condivisa da tutti”, risponde al riguardo Zattini.

Le altre delibere

Nella commissione di giovedì e poi nel Consiglio comunale di lunedì sarà votata anche la delibera di una seconda area industriale, sempre in via Mattei, circa dieci volte più piccola della 'Mattei 2'. Si parla in questo caso dell'area inedificata dalla rotonda fino a circa il ristorante 'Casa La Corte', sul lato destro andando verso il centro città. Il progetto propone un nuovo insediamento produttivo industriale, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione consistenti in aree destinate a parcheggio pubblico e verde pubblico. E' prevista l’edificazione di uno o più fabbricati per una superficie fondiaria di 28mila mq.

Per il residenziale, invece, in via Golfarelli un piano prevede la costruzione, in più lotti, di villette singole, villette a schiera e palazzine bifamiliari e plurifamiliari in un’area compresa tra via Golfarelli e l’asse della tangenziale. In totale il progetto prevede superfici coperte per 1.586 metri quadrati in 6 lotti privati, in un’area totale di 15mila metri quadrati, di cui oltre 10mila saranno destinati a verde, parcheggi e la strada di accesso collegata a via Golfarelli. Ben 6mila metri quadrati sono destinati a verde di mitigazione tra il quartierino residenziale e l’asse della tangenziale.

Tra via Eritrea e in via Somalia, zona Ospedaletto, l'ultima delibera prevede due condomini su una superficie totale di 6.407 mq circa. Il progetto prevede la realizzazione, in due lotti distinti, di due edifici plurifamiliari sviluppati su tre piani, un piano interrato ad uso servizi e un giardino di proprietà. Nel Lotto 2 verranno realizzati 246,00 mq di edilizia convenzionata. La distribuzione interna dei lotti pone al centro dell’area gli spazi pubblici (verde pubblico e parcheggi). Verrà realizzata anche una strada senza uscita da via Eritrea.