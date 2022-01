Area San Domenico, attivi due cantieri: rivoluzione viabilità, chiudono le vie Cobelli e Bufalini

Nel mese di febbraio ci sarà una significativa variazione della viabilità nelle strade limitrofe ai Musei San Domenico, a causa di due cantieri contestuali in tale area del centro storico. Verranno infatti chiuse le vie Leone Cobelli, nel punto di incrocio con piazza Guido da Montefeltro, e via Maurizio Bufalini, nel tratto compreso fra via Savorelli e via Pace Bombace. Per consentire il raggiungimento di via Cobelli, sarà invertito il senso di marcia di via Mastro Pedrino nel tratto compreso tra via Marcolini e via Cobelli.

In tale modo i veicoli potranno raggiungere corso Garibaldi come d'abitudine, oppure dirigersi verso le proprietà del tratto compreso tra via Mastro Pedrino ed il cantiere, grazie all'istituzione di un doppio senso di marcia in tale area. Per permettere il deflusso da via Bufalini, verrà invertito il senso di marcia di via Savorelli e sarà istituito un senso unico alternato in via Anita Garibaldi, nel tratto compreso fra la stessa via Savorelli e via G. Tavani Arquati, in cui poi si potrà proseguire in direzione via Giorgina Saffi. Tali variazioni alla circolazione sono regolate dalle ordinanza numero 52 del 26 gennaio e numero 61 del 28 gennaio.