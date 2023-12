Il polo del gusto prende forma anche dal San Domenico, la novità è una enoteca: "Più locali ci sono più gente arriva"

Una bevuta di qualità o un acquisto originale da regalare a una persona speciale: la nuova enoteca-winebar "Raro officina del vino" in piazza Dante Alighieri 18 a Forlì, vicina ai Musei di San Domenico, offre questo e anche di più. Attività aperta a metà settembre, da subito, si è creata la sua clientela, richiamando appassionati del buon bere anche da altre città. "Siamo soddisfatti di come siamo partiti - spiega Denis Rossi, socio dell'attività insieme a Cristian Ciani e Moreno Boscherini -. Ci fa piacere il fatto che non solo i forlivesi frequentino la nostra enoteca/winebar. Abbiamo clienti dalle zone del mare, Cervia e Milano Marittima, da Cesena e anche da Faenza. Solitamente sono i forlivesi che vanno in altre città per trascorrere le serate, il fatto che si sia invertito un po' il trend ci fa piacere".

A richiamare la movida forlivese in una zona che fino a poco tempo fa era trascurata contribuiscono anche altri locali come Ferrovecchio, Don Abbondio, Amorosina che animano il quartiere. "Più locali ci sono più gente arriva - continua Denis -. Chi viene qui, prima di tutto, può parcheggiare facilmente e questo non è poco. Poi dopo aver cenato, può finire la sera da noi per un cocktail. Oppure fare l'aperitivo da noi con proposte di qualità e poi cenare al ristorante. Insomma le possibilità di restare in zona e vedere gente, divertendosi, sono parecchie. E questo contribuisce a rendere la zona attrattiva. Prima, nel centro, solo via Regnoli e piazza Cavour attiravano clienti in maniera significativa, ora ci siamo anche noi che, tra l'altro, possiamo sfruttare anche la vicinanza col museo che richiama molti turisti".

I tre soci, oltre all'enoteca-winebar, si occupano anche di distribuzione. Riforniscono locali, ristoranti, alberghi con prodotti di cantine esclusive. "Puntiamo su prodotti locali ma selezioniamo anche prodotti da tutto il mondo per offrire al cliente esperienze uniche - spiega Denis - Abbiamo vini marocchini, spagnoli, champagne, a cui affianchiamo proposte culinarie come salumi di Zavoli di Saludecio, formaggi francesi, sfizioserie di ottima produzione. Per quanto riguarda i vini, molte cantine che teniamo sono emergenti che, magari, non possono pubblicizzarsi come cantine già affermate ma che lavorano molto bene e hanno ottimi vini. Chi viene da noi beve il futuro, se il cliente ha voglia di lasciarsi consigliare possiamo portarlo a fare il giro di tutto il mondo".

"Raro Officina del vino" è aperta solitamente dal martedì alla domenica dalle 18 alle 24, ma durante le feste di Natale sarà aperta anche il lunedì e nel pomeriggio per offrire la possibilità ai clienti di confezionare cesti, scegliere panettoni artigianali e bottiglie di alta qualità.