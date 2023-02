Area Sismica è nona in Italia tra i locali che promuovono il jazz

Area Sismica si riconferma tra i selezionati nel bando jazz della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Il locale forlivese – insieme a sole altre 21 realtà in tutta Italia, su 135 partecipanti al bando – si classifica al nono posto assoluto e viene ancora una volta premiato dal MIC per le finalità di promozione e valorizzazione della musica jazz. Il riconoscimento, ottenuto per la seconda volta consecutiva, rappresenta un’ulteriore evoluzione dell’ultra-trentennale percorso di crescita di Area Sismica, anche in virtù del fatto che il jazz è solo una parte dell’attività del locale, il cui focus è più centrato su avanguardie, improvvisazione, la musica contemporanea e di ricerca.

"Essere premiati dal Ministero anche per il jazz è una soddisfazione molto grande – sottolinea il direttore artistico di Area Sismica, Ariele Monti –, visto che tra i 135 partecipanti a livello nazionale al bando, e tra i 22 selezionati come vincitori, ci sono realtà importantissime e festival storici. Quindi stiamo parlando di un riconoscimento raro, difficile da ottenere, e questo ci rende ancora più orgogliosi, visto che siamo anche stati riconfermati nella triennalità del Fus. Il fatto che il nostro approccio al jazz sia stato capito e valorizzato è davvero una bella soddisfazione".