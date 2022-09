Il bilancio dell'Arena San Domenico: 19mila presenze per gli eventi dell'estate forlivese

All'Arena San Domenico la stagione estiva si è chiusa con 19mila persone presenti nei vari spettacoli in tre mesi. Un raddoppio di pubblico rispetto agli anni precedenti, dovuto anche all’aumento della capienza del contenitore culturale allargato a 400 posti a serata. Dal 10 giugno al 2 settembre 2022, sono stati coinvolti una quarantina di soggetti tra associazioni, privati e istituzioni. Commenta l'assessore alla Cultura Valerio Melandri: "Abbiamo mantenuto la promessa diventata anche il motto della rassegna: “Ogni sera uno spettacolo” tra musica, teatro, danza, musical, spettacoli per famiglie, incontri culturali e temi di attualità. Queste 19mila presenze hanno dimostrato grande fiducia nell’offerta culturale proposta, sottolineandone qualità, varietà, importanza e attualità. Tutto ciò è stato possibile grazie al Comune che si è impegnato creando l’Arena con un investimento importante e anche grazie due sostenitori come la Camera di Commercio della Romagna – Sede di Forlì e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì".

Sempre Melandri: "Volevamo dare la possibilità di scegliere tra tanti contenuti diversi, permettendo al pubblico di costruirsi una coscienza culturale propria e personale. E così abbiamo fatto. Abbiamo inoltre ribadito la collaborazione e la complementarità con le realtà del territorio. Come soggetto pubblico abbiamo infatti creato le condizioni ideali affinché esperienza, talento, valore e bellezza potessero esprimersi al meglio e a favore della cittadinanza. Includendo tutti i target di pubblico, l’Arena ha garantito continuità nella programmazione culturale della città, dimostrando la volontà di renderla elemento strutturato e costante per Forlì"

Ed ancora Melandri: "Senza soluzione di continuità, è stata presentata proprio a fine agosto la nuova stagione del Teatro Diego Fabbri in collaborazione con Accademia Perduta Romagna Teatri. Vogliamo costruire un percorso che porti ad includere Forlì nella mappa nazionale delle “città della cultura”, con iniziative che la rendano più bella, forte e competitiva. A breve, inizieremo a progettare la prossima edizione dell’Arena, migliorandola – come abbiamo sempre fatto – e rendendola ancora più interessante per la cittadinanza e non solo. Portiamo a casa questo bel risultato ma non ci fermiamo: avanti così verso una nuova Forlì"

I soggetti coinvolti nella programmazione estiva Con una media di 200 spettatori a evento, tra la settantina di spettacoli in programma numerosi sono stati quelli sold out e tantissimi quelli gratuiti. Queste le associazioni coinvolte, quali: Accademia InArte, Accademia Perduta Romagna Teatri, Amici di Don Dario, Area Sismica, Ass. Amando, Ass. Amici dei Musei Civici di Forlì, Ass. Big Ben, Ass. ChiaraMilla, Ass. Ergo Sum, Ass. Forlì per Giuseppe Verdi, Ass. La Compagnia dell’Anello, Ass. MagicaMenteMozart, Ass. Orto del Brogliaccio, Ass. Qaos, AUSL, Avis Comunale Forlì, Banda Città di Forlì, Centro Culturale Don Francesco Ricci – La Bottega dell’Orefice, Centro Culturale L’Ortica, Cla Bèla Cumpagnì, Comitato ForlìSuona, Compagnia Bella Produzioni, Coro Città di Forlì, Corpo Bandistico Giuseppe Verdi – Carpinello, Cosascuola Music Academy, Emilia Romagna Concerti, ERF - Emilia Romagna Festival, FITA, Fondazione Entroterre, ForlìMusica, IOR, Istituto Musicale Angelo Masini di Forlì, La Cumpagni dla Zercia, Lions Club Forlì-Cesena, No.Vi.Art., Sweet Mama Singers Gospel, Maurizio Tassani, Teatro delle Forchette, Young Musicians European Orchestra, Enrico Tedaldi con Battistiamo. L’Arena ha ospitato anche la partecipazione dell’Assessorato alla Cultura con il “Festival Caterina”, dell’Assessorato alla Legalità con la rassegna “Aria Terra Acqua” e dell’Assessorato al Welfare e Pace e- Diritti Umani con lo spettacolo “Ciccioni” e le serate dedicate al progetto “Forlì per il Libano”.