Problemi di salute per la cantante, rinviato il concerto di Paola Turci. Possibilità di rimborso dei biglietti

Rinviato a data da destinarsi il concerto di Paola Turci in programma il 29 agosto alle ore 21 all’Arena San Domenico di Forlì, per motivi di salute della cantante. I biglietti acquistati rimarranno validi anche per la nuova data che verrà comunicata non appena possibile. Sarà comunque prevista la possibilità di ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati. Coloro che hanno acquistato il biglietto nella biglietteria del Teatro Diego Fabbri potranno essere rimborsati consegnando il titolo in biglietteria e inviando una mail all’indirizzo mail forlimusicaaps@gmail.com indicante l’ Iban di riferimento per il rimborso con bonifico. I biglietti acquistati online sul sito vivaticket.com potranno invece essere rimborsati contattando direttamente la piattaforma online.