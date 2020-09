Arena San Domenico, tutti i numeri di un "successo da record": già 9mila spettatori

"Cinquanta appuntamenti estivi (dato aggiornato al primo settembre, ndr), più della metà sold out e una capienza media del 75%. Circa 9mila persone, forlivesi e non, hanno gravitato attorno al calendario di eventi e spettacoli fino ad oggi messi in scena nella nostra arena". Sono questi i numeri dell'Arena San Domenico che l’assessore Valerio Melandri e il sindaco Gian Luca Zattini snocciolano a poche settimane dalla conclusione della rassegna.

"Un successo di pubblico straordinario - commenta il sindaco -; una rassegna estiva di musica, cultura e spettacolo senza precedenti che deve il suo valore artistico e la sua popolarità all'impegno di tutte le Associazioni coinvolte nella stesura della programmazione, alla progettazione dei nostri uffici e all'idea - assolutamente inedita - del nostro assessore all’Università e Cultura Melandri che ha saputo cogliere e valorizzare il tratto iconico della location e le modalità di gestione della ripartenza".

"La promessa, in vista della prossima stagione, è quella di lavorare a un calendario ancora più ricco, con ospiti d’eccezione e una programmazione di elevato spessore artistico, nella speranza che l’evoluzione dell’epidemia renda possibile una fruizione piena e condivisa di ogni serata", conclude il primo cittadino.