Aria più sana per oltre 200 bimbi: azienda meldolese dona alle scuole sanificatori che eliminano virus e batteri

Per contenere e contrastare la diffusione del virus nelle scuole dell’infanzia, dove i più piccoli non indossano mascherine e dove non si riesce a praticare il distanziamento, Emicon ha donato al Comune di Meldola dieci macchine AirFix per la sanificazione dell’aria, testate dall’Università di Modena e Reggio-Emilia, utilizzano componenti certificate come filtri Hepa e lampade Germicide. L’azienda con sede operativa a Meldola, leader a livello nazionale nella produzione di unità per il condizionamento di precisione, per la climatizzazione e per il trattamento dell’aria per ambienti industriali, civili e tecnologici, ha consegnato nei giorni scorsi la strumentazione all'Asilo Nido il Pulcino e alle scuole materne Giramondo e Girotondo, istituti frequentati dai bambini 202 bambini di età compresa tra 1 e 6 anni.

"Abbiamo investito in una tecnologia all’avanguardia, si tratta di macchine industriali con filtri particolari ad azione germicida, che bloccano pollini e allergeni ed eliminano virus e batteri - spiega l’amministratore delegato, Mario Corsi -. I loro benefici non si limitano alla contingenza del covid, ma consentono di vivere e lavorare meglio in tutti quegli ambienti a medio affollamento, come scuole e uffici. Pensando a come poter aiutare il nostro territorio e la nostra comunità, ci è sembrato logico e naturale in questo momento un sostegno concreto per rafforzare quel ritorno alla normalità e alla presenza per tutti, a partire dai più piccoli, dalle loro famiglie e dai loro educatori".

In Germania, dove macchine di questo tipo sono molto diffuse e utilizzate da tempo, recenti studi hanno dimostrato come l’utilizzo di sanificatori ad elevata portata d’aria e dotati di sistemi attivi di abbattimento degli agenti patogeni creino, in breve tempo, un ambiente libero da virus e particelle batteriche in sospensione nell’aria. Negli ambienti pubblici o privati dove le persone vivono e lavorano tale condizione è essenziale per il contenimento e la riduzione del numero di contagi; in tal modo, oltre a rendere disponibili maggiori risorse sanitarie per i pazienti di altre patologie penalizzati dall’emergenza Covid-19, si potranno anche portare benefici di lungo termine nell’ambito della spesa sanitaria.

Dal sindaco Roberto Cavallucci un ringraziamento al vice presidente di Confindustria Romagna Giovanni Giannini, all'azienda Emicon, "che ha compiuto verso la Città di Meldola un gesto generoso ed altruista davvero impareggiabile. Il dono di 10 grandi macchine che fanno filtrazione, purificazione e sanificazione attiva dell’aria e delle superfici hanno consentito di rendere più sicuri gli spazi dell’Asilo nido “Il Pulcino” e delle scuole materne “Giromondo” e “Girotondo”. Sono stati scelti asilo e scuola materna dopo un confronto con medici pediatri. E’ infatti in questi luoghi che i bambini sono più piccoli e non portano i dispositivi di protezione individuale. Un dono fatto ai bambini di oggi, che saranno le donne e gli uomini del domani, è un regalo fatto alla nostra Comunità. Un regalo che racconta e descrive il valore e la storia di questa Impresa che a Meldola a messo radici e che spero con tutto il cuore che presto possa crescere qui ancora molto".

"Devo riconoscere, e lo faccio con immenso piacere e grande gratitudine, che l’azienda Emicon non è nuova a questi gesti - ha aggiunto Cavallucci -. Come non ricordare, nel periodo più buio del nostro paese, il gesto stroardinario con il quale l’azienda Emicon ha offerto il suo contributo alla lotta contro il Coronavirus mettendo a disposizione della Protezione Civile dei dispositivi "chiller" (macchine di raffreddamento) da utilizzare negli ospedali da campo

Oggi scriviamo insieme, Comune ed Azienda, una pagina bella della storia di Meldola. Emicon è una straordinaria realtà imprenditoriale che fa impresa con impegno, con idee, con progetti, che contribuisce allo sviluppo ed alla crescita di Meldola ma che, aggiungo io, lo fa da sempre con un particolare dialogo costruttivo con le Amministrazioni Comunali e che dimostra in ogni occasione di avere a cuore il destino ed il futuro della Comunità e della territorio nella quale opera. Per questo non posso che chiudere questo breve intervento rivolgendo ad Emicon, ed alle persone illuminate che la guidano, una semplice parola che però è pronunciata con il cuore a nome mio e di tutta la città di Meldola".