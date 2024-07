"Orgogliosa del percorso fatto, voglio pormi al servizio della comunità": la centista Arianna racconta i suoi 5 anni allo Scientifico

Arianna Perini è tra le studentesse del liceo Scientifico che hanno concluso il percorso delle scuole superiori con il massimo dei voti. Proveniente dalla Valla del Bidente, viene definita "determinata e solare, molto organizzata e che sa relazionarsi bene con gli altri".

Perchè cinque anni fa ha scelto il liceo Scientifico?

"Ho scelto il Liceo Scientifico perché ho da sempre un miglior approccio alle materie scientifiche, e perché ho creduto di potercela fare. Non è sarebbe stata una scelta che avrebbe condotto a un risultato facile, come tutti mi dicevano, ma i risultati più soddisfacenti, si sa, si ottengono dopo sentieri tortuosi. Cinque anni fa identificai il Liceo anche come una scuola che mi avrebbe dormito una ampia preparazione, in termini di metodo di studio, ma anche a livello pratico".

Si è rivelata la scelta giusta?

"Si, penso si sia rivelata la scelta giusta in quanto è una scuola che apre molte porte in ambito universitario perché non fornisce una preparazione esclusivamente per alcune discipline. Inoltre mi ha permesso di capire l’indirizzo che voglio prendere nella mia vita".

Come è stato il suo percorso?

"Definirei il mio percorso “lineare”: ho sempre avuto costanza in ciò che ho fatto e ci ho sempre messo tutta me stessa. Il primo anno è stato particolarmente difficile perché si è percepito un forte salto dalla scuola superiore, anche perché, noi della vallata, abbiamo anche lo svantaggio di cambiare totalmente i nostri ritmi di vita: andare alle superiori ha sempre significato per noi svegliarsi ogni giorno alle 6:00 del mattino, e perdere due ore, ogni giorno, sulla corriera; mentre i nostri compagni mangiavano, noi ancora non eravamo arrivati neanche a casa. Nonostante questo, il liceo non è di per sé una scuola “facile”, ma con tanto impegno e costanza si ottengono grandi risultati. Alla fine del primo trimestre, ho avuto una grande perdita in famiglia, ed è stato questo il momento più duro di 5 anni; nonostante questo però, tutti i professori si sono dimostrati disponibili nei miei confronti, mostrando anche un particolare e speciale tatto: ciò mi ha permesso di capire che anche il rapporto che si instaura con loro non è solo relativo all’insegnamento, ma che noi come persone valiamo molto di più di un voto".

Il momento più bello?

"Il momento più bello di questi 5 anni penso sia stata la gita di 5 superiore: dopo 3 anni di covid passati in dad, ho avuto la possibilità di conoscere meglio i miei compagni di classe. Questa gita ha cambiato tutti noi, e in particolare il cuore di ognuno di noi: abbiamo capito chi siamo, e che ognuno di noi ha una grande storia dietro di sé; ci ha permesso di abbattere la “superficialità”.

C'è stata, come ha ricordato, anche la parentesi del covid. Cosa ricorda di quei mesi?

"Il periodo covid è stato molto difficile, ha reso la scuola quasi invivibile: nella normalità avevamo la possibilità di parlare tra di noi nei momenti di pausa, di ridere e scherzare insieme, mentre gli schemi dei nostri dispositivi non ci permettevano di farlo. È stato difficile non avere un contatto con gli amici, sia fisico che interlocutorio, e tutto ciò ha reso la scuola molto più pesante: le amicizie che si creano tra i banchi hanno sempre permesso di vivere la scuola nella maniera migliore, non sentendosi mai soli o abbandonati, ma uniti, anche nei momenti di difficoltà".

Come ha vissuto questi ultimi giorni da liceale?

"Gli ultimi giorni da liceale sono stati tra i più belli della mia vita perché sono stati carichi di emozioni, anche se a volte contrastanti: da un lato c’era la gioia di chiudere un capitolo della propria vita e aprirne uno nuovo, ancora da scrivere, mentre dall’altro c’era l’incertezza e la paura di un mondo che è fuori dalla nostra conoscenza, e fuori dal nostro controllo. Nonostante questo mi è dispiaciuto lasciare i miei compagni, che sono stati al mio fianco per tutti questi 5 anni, e perciò spero che i contatti non si perdano".

Si aspettava di diplomarsi col massimo dei voti?

"Sinceramente no, non pensavo di meritarmelo. Mi sono sempre sottovalutata ma con questo risultato ho avuto la conferma che posso farcela. È stata per me una grande soddisfazione, sopratutto vedendo anche che coloro che mi hanno sempre incoraggiato e sostenuto, erano felici e orgogliosi di me, anche se una persona in particolare modo".

Guardando indietro nel tempo, com'è l'Arianna 'matura' rispetto a quella di cinque anni fa?

"L’Arianna “matura” è molto più consapevole delle sue capacità, certamente più organizzata, perché far incontrare i mille impegni che ogni ragazzo ha non è facile. L’Arianna “matura” riesce a relazionarsi meglio con gli altri, perché questa scuola mi ha permesso di capire come esprimere liberamente la mia opinione, in maniera educata, saper reggere un confronto (anche se gli interessati avevano idee contrastanti), ma sopratutto a credere sempre nelle proprie idee, facendo un passo indietro se si incappa in un errore. L’Arianna “matura” è anche orgogliosa del percorso che ha fatto, ma sopratutto di aver reso orgogliosa sua nonna, che purtroppo non mi ha visto “maturare”".

Progetti per il futuro?

"Dal Liceo ho capito che il mio ambito è certamente quello medico-pediatrico, perciò certamente intraprenderò un percorso di questo tipo: ho capito che il lavoro che mi “serve”, è un lavoro che si ponga al servizio della comunità, che mi permetta di essere ripagata molto a livello umano, nel senso che mi piacerebbe poter aiutare qualcuno concretamente. Penso che nel sorriso della gente che cercherò di aiutare, ci sia molto di più di quello che potrei ottenere da qualsiasi altro lavoro".