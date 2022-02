Arrestato dopo un inseguimento da film: ubriaco, senza patente e assicurazione, su un'auto incidentata

Inseguimento da film sulle strade di Forlì. Guidava senza patente, senza assicurazione, in stato di ebrezza e a bordo di una macchina incidentata. I fatti risalgono allo scorso giovedì (3 febbraio). Era pomeriggio, attorno alle 16,30, quando alcuni passanti si sono accorti lungo viale Bologna di alcune scintille in uscita da una ruota di un'Audi A3 in transito: sul posto è intervenuta una volante della Polizia ma il conducente non si è fermato all’alt. Da una ruota dell’auto uscivano fiamme, la macchina era incidentata, ma il 40enne, italiano, ha continuato a proseguire a tutta velocità: nella zona di Rio Cozzi costringe la prima volante a uscire di strada, a quel punto arriva in supporto una seconda macchina della Polizia.

Inizia un folle inseguimento. Nessuno stop rispettato, la corsa prosegue attraversando la via Emilia, per poi fuggire ai 150 chilometri orari lungo le strade di campagna. In una curva il 40enne si infila in un fosso e termina così la sua corsa. Sottoposto all’etilometro fa registrare un tasso pari a 1,8 e a seguito delle successive verifiche gli agenti della Polizia scoprono che l’uomo aveva la patente revocata e stava guidando senza assicurazione. E’ scattato così l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e anche l’accusa di oggetti atti ad offendere, dato che nell’automobile è stato rinvenuto un coltellino.

Secondo le indagini l’auto era stata incidentata poco prima, in autonomia, con lo scontro contro un palo della luce. Venerdì (4 febbraio) l’udienza di convalida dell’arresto. Attualmente il 40enne si trova agli arresti domiciliari.