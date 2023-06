Ubriaco lancia bottiglie in strada e contro i carabinieri: arrestato dopo aver seminato il caos in un bar

Lancia bottiglie in strada e contro i carabinieri e semina il caos in un bar: per questo un soggetto, a Forlimpopoli, è finito arrestato la scorsa settimana. I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Meldola in servizio perlustrativo a Forlimpopoli hanno notato il giovane alla guida, già conosciuto perché gli era già stata ritirata la patente. Fin dalle prime fasi, il giovane è risultato in evidente stato di alterazione psicofisica, tant'è che in mano teneva alcune bottiglie di birra, in parte vuote ed altre ancora piene.

Alla richiesta di esibire i documenti, ha reagito in maniera spropositata e violenta, inveendo nei confronti dei militari con offese e minacce di morte. E' quindi entrato all’interno di un esercizio pubblico, spaventando i numerosi clienti presenti, costretti al fuggi fuggi. Uscito dal predetto locale, ha quindi scagliato una bottiglia di birra in vetro sulla pubblica via, mettendo a rischio il regolare transito dei veicoli in quel momento, mentre una seconda bottiglia è stata indirizzata contro uno dei due Carabinieri, che l'ha schivata. Anche in caserma, ancora in preda ai fumi dell’alcool, ha proseguito con la propria condotta ostile e violenta, continuando a minacciare tutti i carabinieri presenti.

Per questo alla fine su disposizione del P.M. di turno Laura Brunelli, il giovane è stata arrestato per i reati di minaccia, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato a piede libero per guida senza patente. Processato per direttissima, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto del giovane, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.