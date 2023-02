Preso con un tasso alcolemico super (3,4) si oppone al sequestro dell'auto con calci e pugni: arrestato

I carabinieri hanno tratto in arresto un 42enne della provincia di Forlì, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica. Il 42enne è stato colto alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico spropositamente alto, vale a dire 3,40 g/l.

Dopo avere realizzato che i militari avrebbero proceduto al ritiro della sua patente di guida nonché al sequestro finalizzato alla confisca della sua vettura, dapprima si è opposto sedendosi sul cofano della sua macchina minacciandoli, dopo di ché si è scagliato fisicamente contro i Carabinieri colpendoli con calci a pugni. All’esito dell’udienza di rito, celebrata dinnanzi al Tribunale di Forlì, il Giudice Marco Marzotto, dopo avere convalidato l’arresto ha accettato la pena patteggiata con 4 mesi di reclusione e ha disposto la liberazione.

E' stato solo l'apice di un intenso weekend di controlli da parti dei militari della Compagnia Carabinieri di Forlì, che hanno focalizzato la loro attività non solo alla prevenzione delle stragi del sabato sera, con controlli alla circolazione stradale e di contrasto al reato della guida in stato di ebbrezza alcoolica, ma anche alla prevenzione del degrado urbano, nonché al controllo di esercizi pubblici con l’impiego dei reparti specializzati.

I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Forlì, in particolare hanno identificato 70 persone e controllato 58 veicoli, contestando diverse violazioni al Codice della Strada, per violazione alle norme di guida (cinture di sicurezza, uso del cellulare durante la guida); eseguite diverse verifiche mediante etilometro, attività questa che è costata la patente ed una denuncia in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica a 4 giovani forlivesi, tutti controllati mentre si trovavano alla guida delle rispettive autovetture, con un tasso alcolemico piuttosto alto e con valori compresi tra 1,45 g/l e 1,98 g/l.

Inoltre si contano due soggetti, un faentino e un forlivese, trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish che è costata ad entrambi la segnalazione alla Prefettura competente, ovvero l’avvio del procedimento amministrativo e colloqui. Nei confronti del giovane faentino, è scattata comunque il ritiro della patente di guida.