Completamente nudo salta sulle auto in sosta, poi prende a morsi i poliziotti: arrestato

Completamente nudo, salive sulle auto parcheggiate, saltando sopra il tettuccio e balzando da un’auto all’altra. Fermato dalla Polizia, intervenuta su richiesta di alcuni testimoni, al momento dell'identificazione ha aggredito gli agenti con calci e morsi. Protagonista in negativo dell'episodio, avvenuto nella nottata tra domenica e lunedì nel cuore del centro storico di Forlì, un 35enne residente in città, arrestato con le accuse di "lesioni aggravate", "resistenza a pubblico ufficiale" e "danneggiamento continuato". Era circa mezzanotte quando alcuni residenti nella zona di via Dei Gerolimini hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine al numero d'emergenza unico 112 per la presenza di un individuo completamente nudo che danneggiava veicoli in sosta urlando frasi sconnesse.

Gli attoniti spettatori di questa scena hanno riferito che il soggetto saliva sui veicoli in sosta saltando sopra il tettuccio e balzando da un’auto all’altra. Quando gli agenti sono sopraggiunti lo hanno colto proprio mentre stava danneggiando una "Toyota Yaris" gli hanno intimato di fermarsi. Il 35enne in un primo momento ha obbedito, sedendosi a terra, poi una volta che gli agenti gli si sono avvicinati per procedere alle attività di identificazione e contenimento li ha aggrediti con calci e morsi, causando ferite ai poliziotti poi medicate in pronto soccorso. Nonostante questa reazione aggressiva i poliziotti sono riusciti seppur con molta fatica a bloccarlo. Pare che questa furiosa e incontrollata reazione sia dovuta a consumo di stupefacenti. Nella sua abitazione sono stati infatti stati recuperati oggetti e tracce che andrebbero a confermare questa ipotesi, avvallata peraltro anche da successivo accertamento sanitario.

All’operazione hanno assistito numerosi cittadini, e sembra che l’uomo sia stato notato dare in escandescenza in zone limitrofe anche alcuni minuti prima (da qui l'appello della Polizia qualora qualcuno riscontrasse danneggiamenti al proprio veicolo di rivolgersi alla Questura per denunciare l’accaduto). Al momento, le parti offese identificate sono cinque, proprietari di altrettanti veicoli parcheggiati in prossimità del luogo dell’arresto. L’udienza di convalida dell’arresto si è tenuta nella tarda mattinata di lunedì stesso, concludendosi con la convalida dell’operato della polizia giudiziaria e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Questura di Forlì. Il processo è stato rinviato al 23 maggio.