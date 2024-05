Ubriaco arrestato dopo aver aggredito l'usciere di un teatro e i carabinieri. Smaltita la sbornia chiede scusa

Annebbiato dai fumi dell'alcol, ha aggredito l'usciere del Teatro Diego Fabbri per poi allontanarsi subito dopo. Un 52enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Forlì. I fatti risalgono allo scorso weekend. L’immediata segnalazione al numero di emergenza “112”, ha permesso agli uomini dell'Arma di rintracciare l’aggressore che, una volta fermato, si è scagliato contro il personale in divisa, venendo però prontamente immobilizzato dai militari stessi.

Portato in caserma, è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella circostanza infatti uno dei due militari intervenuti ha riportato una lussazione. L’uomo, prima del processo per direttissima, ha trascorso tutta la notte in caserma dove ha avuto modo di smaltire i fumi dell’alcool e, al suo risveglio, ha chiesto scusa ai militari assumendosi la piena responsabilità dell’accaduto.