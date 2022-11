Insofferente al controllo, si scaglia contro i Carabinieri con uno stiletto: fermato col taser ai Portici

Ha minacciato i Carabinieri con uno stiletto, con gli uomini dell'Arma che sono riusciti ad immobilizzarlo solo dopo l'utilizzo di un taser di recente dotazione. Protagonista in negativo dell'episodio, verificatosi alcune serate fa nei pressi del centro commerciale "I Portici", un ventottenne di nazionalità senegalese, arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

A chiedere l'intervento dei militari era stato un addetto alla sicurezza antincendio del centro commerciale, segnalando al 112 l’impossibilità di aprire una delle porte d’accesso di quella struttura poiché bloccata dal bivacco di un giovane straniero che si era posizionato proprio in quel punto per allestire il suo giaciglio.

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto il 26enne stava dormendo. Una volta svegliato, ha reagisto con violenza, minacciando il personale in divisa con uno stiletto di circa 20 centimetri che l'individuo ha tirato fuori dal proprio giaciglio, puntandolo più e più volte contro i militari, che lo avevano invitato a gettare l’arma a terra per procedere all'identificazione. Ma il giovane ha proseguito nel suo comportamento aggressivo.

I Carabinieri, dopo avergli rivolto gli ulteriori ammonimenti ed avvisi di legge, lo hanno reso inoffensivo usando il "Taser X2" in dotazione, di recente assegnazione. I militari hanno proceduto quindi all'arresto del giovane e al sequestro dello stiletto da lui utilizzato per minacciarli. Il giudice del tribunale di Forlì (pubblico ministero Sara Posa) nel corso del processo per direttissima ha convalidato l'operato dei Carabinieri, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma.