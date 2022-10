Dalle voci di paese partono le indagini: scoperta piantagione stupefacente, due "pollici verdi" arrestati

Avevano allestito una piantagione di marijuana. I Carabinieri di Rocca San Casciano hanno arrestato in concorso due giovani, rispettivamente di 31 e 33 anni, al termine di un'attività investigativa partita da alcune "chiacchiere" che circolavano nel paese. E così gli uomini dell'Arma sono arrivati ad un casolare, al confine tra i comuni di Rocca San Casciano e Prelimilcuore, trovando una piantagione di 32 piante di marijuana in fioritura, di cui diverse pronte per essere raccolte.

Nell'abitazione sono stati invece trovati diversi barattoli contenenti la stessa tipologia di droga. I militari hanno provveduto quindi all’arresto dei giovani "pollici verdi" ed al sequestro delle piante e dello stupefacente rinvenuto. Il giudice (pubblico ministero Sara Posa) ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi la libertà al termine del rito per direttissima.