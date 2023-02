In casa sua non c'era, ma c'era la droga: arrestato per evasione dagli arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione Carabinieri Ronco hanno tratto in arresto un 21enne italiano, accusato del reato di evasione. Il giovane non è stato trovato in casa, mentre era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per vari reati. Le verifiche immediatamente hanno consentito di acclarare che il giovane si era allontanato dal luogo di detenzione, senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.

Ai militari, che ben conoscevano le abitudini del giovane, visti i suoi trascorsi, è bastato poco per poter intuire dove lo stesso si potesse trovare, rintracciandolo nel giro di poche ore nel centro storico cittadino. Per il giovane sono scattate le manette per il reato di evasione. E dato che durante le fasi dell’arresto, il giovane emanava un forte odore di marijuana, tanto da indurre i militari a procedere alla sua perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato anche con piccole dosi di stupefacente.

L'attività ha consentito di rinvenire, nell’abitazione del ragazzo, sostanze stupefacenti (Hashish e Marijuana) per un totale di quasi 20 grammi. A carico del 21enne, è scattata così, anche una denuncia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti oltre la quantità consentita per uso personale. Espletate le formalità di rito, il ragazzo veniva ricondotto presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari. Misura poi confermata dal giudice, che ha confermato la detenzione domiciliare già in atto.