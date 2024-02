Picchia una ragazza, poi si scaglia contro i carabinieri e ne ferisce uno: serve lo spray al peperoncino per placarlo

Ha picchiato una ragazza, poi si è scagliato contro i Carabinieri intervenuti in soccorso della malcapitata. Un 19enne, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al primo pomeriggio del 7 febbraio scorso. Gli uomini dell'Arma della Sezione Radiomobile sono stati attivati da una segnalazione al 112 di una cittadina che riferiva di un’aggressione in atto vicino alla stazione ferroviaria, indicando un ragazzo che stava picchiando una donna, entrambi di giovane età.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Il violento è stato intercettato in viale Colombo. Alla vista dei carabinieri, ha interrotto l’aggressione permettendo così alla ragazza di divincolarsi dalla sua presa e guadagnare la fuga allontanandosi velocemente. I militari hanno focalizzato l’attenzione sull’aggressore, che appariva in evidente stato di alterazione psicofisica. Non appena bloccato, si è scagliato con violenza anche contro i carabinieri, rendendolo inoffensivo solo dopo avere utilizzato lo “spray al peperoncino” in loro dotazione.

Nel corso della colluttazione, uno dei militari interventi, ha riportato lievi escoriazioni al volto e alla mano destra. Il giovane 19enne di origini straniere, senza fissa dimora, è stato poi portato alla caserma di Corso Mazzini. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e associato in carcere.