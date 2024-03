Finì nei guai anche a Natale, evade dai domiciliari per mettere a segno un furto: il ladro seriale ora è in carcere

Nuovi guai con la giustizia per il malvivente che era finito agli arresti domiciliari con le accuse di "tentata rapina e lesioni personali" a seguito di un episodio accaduto lo scorso novembre. L'uomo, che si era reso responsabile anche di un furto ai danni di un bar nel giorno di Natale nei pressi del centro commerciale "I Portici", è stato arrestato lunedì dalla Polizia di Stato in esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal giudice.

Gli investigatori dalla Squadra Mobile, in queste ultime settimane, stavano indagando su alcuni furti commessi a Forlì in orario notturno, ai danni di esercizi commerciali. Dalla visione delle immagini e dalla raccolta delle testimonianze, hanno potuto individuare il presunto autore, già conosciuto come uno dei principali esponenti della microcriminalità cittadina. L’attività quindi è proseguita con la perquisizione che ha consentito di ritrovare la merce rubata la sera precedente, un tablet Ipad.

L’uomo, vistosi scoperto, ha ammesso di essere l’autore del furto. È stato quindi denunciato ancora una volta sia per furto che per evasione – avendo commesso il furto mentre si trovava agli arresti domiciliari - mentre il tablet è stato restituito alla vittima. Ed è proprio a seguito delle ultime indagini che il giudice, "ravvisando pericoli per la reiterazione del reato ed alla luce della persistente attività criminale dell’autore", ha ritenuto non più idonei gli arresti domiciliari.

Sul suo conto, infatti, pesano già tre condanne per furti in abitazione e reati in materia di stupefacenti, oltre a numerose denunce per furti e spaccate ai locali. Una delle ultime risale al giorno di Natale quando è stato consumato un furto ai danni di un bar nei pressi dell'area commerciale dei Portici. Nei suoi confronti è stata emessa nel frattempo anche la misura di prevenzione dell’avviso orale, per indurlo a desistere da altre condotte illecite. Proprio i numerosi precedenti documentano, secondo il Giudice per le indagini preliminari "un indice della propensione a delinquere” nonché di inefficacia deterrente delle precedenti misure, elementi sintomatici di pericolosità sociale". Ora si trovai in carcere a disposizione della magistratura.