Rapina una signora del portafogli e scappa, arrestato durante la fuga. Ladri nei supermercati: due denunce

Gli agenti della Polizia di Stato di Forlì hanno arrestato nel weekend di Pasqua un uomo con l'accusa di rapina. Il soggetto è stato bloccato dal personale delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mentre fuggiva dopo aver sottratto il portafoglio ad una signora. Nella rete delle forze dell'ordine è finito anche un automobilista sorpreso alla guida senza patente di guida; la verifica più approfondita del veicolo ha permesso di rinvenire generi alimentari e di profumeria per un valore di circa 200 euro, risultati rubati da tre supermercati. L’uomo è stato quindi segnalato per il reato di ricettazione oltre che per il fatto che circolava senza regolare patente di guida. E’ stato, inoltre, identificato l’autore del furto di una bottiglia di liquore in un centro commerciale; anche in questo caso la refurtiva è stata restituita.

