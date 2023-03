La folle giornata di un 25enne: ruba diverse auto, dà un pugno ad una donna e rapina un supermercato

Nel giro di poche ore ha rubato due auto, ha tentato di rapinare una donna, ne ha derubata un'altra del telefono cellulare e poi ha assaltato un supermercato. Artefice della giornata di terrore è un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, senza fissa dimora, arrestato dagli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Forlì con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l'arresto, accogliendo le richieste del pubblico ministero Sara Posa e disponendo la custodia cautelare in carcere.

La folle giornata

La lunga catena di eventi criminosi si è consumata il 10 marzo scorso nella zona di Vecchiazzano. Il primo atto alle 10, quando il 25enne ha rubato una "Fiat Punto", poi abbandonata sulla sede stradale, poiché era terminato il carburante. Così cinquanta minuti più tardi ha tentato di rubare una "Mercedes" che si trovava parcheggiata nel cortile di un'abitazione. Ma ha rinunciato all'intento perchè incapace di guidare la vettura con cambio automatico. Poco dopo ha preso di mira una "Kia Sportage", con la quale ha raggiunto una comunità alloggio dove ha tentato di strappare la borsa ad una operatrice, colpendola con un pugno.

L'assalto al supermercato

Non contento ha preso di mira un supermercato, sempre a Vecchiazzano. L'ora della rapina è scattata intorno alle 12.50. Aggredendo una cassiera, che ha cercato di neutralizzare il bandito, ha afferrato le banconote che si trovavano nel registratore di cassa. Dopodichè si è dileguato non prima di rubare da un'auto un cellulare. Questo furto è stato notato da una coppia, che ha immediatamente contattato la questura, già impegnata nella caccia all'uomo. Rincorso il ladro, sono riusciti ad ottenere la restituzione di un telefono, che tuttavia non era quello di loro proprietà.

L'inseguimento

Le pattuglie si sono precipitate sul posto, neutralizzando il malvivente mentre tentava la fuga per i campi (all'attività ha partecipato anche la Polizia Stradale). Durante la fuga, dopo aver attraversato un canale, il malvivente, sentendosi braccato, si voltava repentinamente verso uno degli agenti, brandendo un oggetto contundente. Durante la fuga, il giovane è riuscito a nascondendosi all’interno di un casolare, dove è stato bloccato. Con se aveva il telefono rubato poco prima nell'auto (restituito immediatamente alla parte offesa) e le banconote poco prima rapinate. L’arrestato è stato accompagnato in carcere, dove si trova detenuto.

Le principali notizie

I Vigili del Fuoco salvano la concessionaria dal rogo

Giovedì la Coppi e Bartali attraversa il Forlivese: la mappa dei disagi

Il soccorso al bimbo, "Grazie di cuore al personale del 118"

Incendio in una concessionaria d'auto

La fusione è realtà: il locale si amplia e risolve il problema parcheggio

Alea Ambiente, ecco il nuovo direttore generale