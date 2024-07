"Mio marito mi ha picchiato", i Carabinieri intervengono e vengono aggrediti: 56enne torna libero dopo l'arresto

I Carabinieri di San Martino in Strada hanno arrestato un 56enne di nazionalità straniera per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto ha avuto inizio quando la moglie dell'uomo ha segnalato al 112 di esser stata aggredita dal compagno. L’uomo, alla presenza dei carabinieri, ha assunto fin da subito un atteggiamento poco collaborativo e agitato, assumendo insistentemente alcolici nonostante fosse stato più volte invitato a non bere. Dopo svariati inviti da parte dei carabinieri a seguirli in caserma, l’uomo si è avventato contro i militari che sono riusciti prontamente a bloccarlo. I militari hanno riportato lesioni, guaribili in pochi giorni. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giorno successivo, convalidato l’arresto, per il 56enne è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria