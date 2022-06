Spacciatore nella zona di Porta Schiavonia, alla Polizia non sfugge il passaggio di mano: arrestato

Altro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti in pieno centro storico e destinate a giovani. Stavolta a finire nelle maglie degli investigatori della Questura è un uomo straniero, individuato sabato scorso proprio mentre cedeva un “pezzo” ad un giovane cliente. Quella di sabato è l’ennesima operazione di antidroga condotta nell’ultimo periodo che, a partire dal solo mese di maggio, ha consentito l’arresto di sei persone.

L'attività antidroga

Proprio nel corso dei servizi di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti disposti dal Questore Lucio Aprile, allo scopo di evitarne la diffusione soprattutto tra i giovanissimi, sabato pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile, avendo avuto una "soffiata" circa la possibile presenza di spacciatori nelle zone di Porta Schiavonia e altre aree del centro cittadino, hanno effettuato diversi servizi di osservazione. Le attenzioni dei poliziotti si sono rivolte ad un giovane ragazzo italiano che, in sella ad una bicicletta, si è fatto consegnare “un pezzo” da un uomo alla guida di un’auto.

Il blitz

L’immediato intervento di pattuglie sul posto ha fatto scattare controlli contemporanei: il giovane italiano è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish, appena acquistate dall’uomo a bordo della macchina. Il pusher, invece, è stato bloccato da altri investigatori che hanno trovato all’interno della macchina un calzino contenente 30 palline di cocaina, già suddivise in dosi e pronte per essere cedute ad altri giovani acquirenti in vista del sabato sera. All’uomo sono stati sequestrati due telefoni cellulari che continuavano a squillare durante le fasi del controllo. Una volta condotto in Questura, il narcotest ha confermato che si trattava di cocaina ed hashish.

Arresti domiciliari

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di convalida. Il lunedì successivo il giudice, nel convalidare l’arresto, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, evidenziando il pericolo di reiterazione del reato, alla luce “del dato ponderale della sostanza rinvenuta, destinata a soddisfare numerosi acquirenti, della disponibilità di telefoni..elementi che, congiuntamente considerati, conducono a ritenere che l’imputato svolga l’attività di spaccio in maniera abituale e non occasionale”.