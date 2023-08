Stanato uno dei pusher più attivi. Mentre scatta l'arresto il suo cellulare continua a ricevere le chiamate dei clienti

Sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile mentre spacciava cocaina a bordo di un'auto. Nella rete dei detective della Polizia di Stato è finito un cittadino straniero, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. L'arresto è avvenuto lunedì pomeriggio: nel corso di un servizio di appostamento in via Pelacano, i poliziotti hanno notato un giovane straniero fermo a bordo di un veicolo, come se fosse in attesa di qualcuno. Il giovane, già vecchia conoscenza degli investigatori della Narcotici, ha accolto un uomo a bordo, rivelatosi successivamente un cliente abituale. E nella circostanza i poliziotti hanno notato un passa mano. Immediato il blitz e la successiva perquisizione: sono stati rinvenuti ben 36 dosi di cocaina già confezionate e la somma in contanti di circa 800 euro, prevalentemente da banconote di piccolo taglio.

Proprio in presenza dei poliziotti il telefono dell’uomo continuava a squillare, con numerosi clienti che chiedevano insistentemente lo stupefacente. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e condotto in Questura. I successivi approfondimenti hanno evidenziato che il soggetto aveva già una condanna per reati in materia di stupefacenti, era rimasto nel “giro” ed era tra i principali riferimenti del quartiere per l’approvvigionamento di stupefacenti. Il cliente, invece, è stato segnalato alla prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale. Altri controlli sono stati svolti nei pressi del parco cittadino Paul Harris: qui gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato due giovani in possesso di singole dosi di cocaina, segnalandoli alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.