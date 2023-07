Dalla Colombia con un oltre un chilo di cocaina: trafficante arrestato all'aeroporto "Marconi" di Bologna

Stanato con oltre un chilo di cocaina dopo esser sbarcato dalla Colombia. Un forlivese è stato arrestato nei giorni scorsi all'aeroporto "Marconi" di Bologna dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo emiliano e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il forlivese era atterrato all'aeroporto felsineo dopo un lungo volo dalla Colombia via Madrid e tratto in arresto per "traffico internazionale di sostanze stupefacenti". L'individuo è stato sorpreso cinque involucri sottovuoto riempiti con 1,1 chili di cocaina nascosti. A seguito di giudizio direttissimo, il trafficante è stato condannato a 3 anni e 10 mesi reclusione ed associato in carcere a Bologna.