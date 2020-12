Arriva il Natale: e gli autobus diventano gratis dopo le 3 del pomeriggio

A partire da domenica 13 dicembre e fino al 6 gennaio 2021, tutti gli autobus dell'area urbana di Forlì saranno gratuiti dopo le ore 15.00. È questa l’iniziativa incentivante lanciata dall’Assessorato alla mobilità del Comune di Forlì, d'intesa con Start Romagna, per favorire la mobilità dei cittadini nel periodo delle festività di fine anno, far conoscere i benefici e le opportunità dei mezzi pubblici e ridurre il numero di autoveicoli in circolazione nel perimetro forlivese.

“Dopo la sosta gratuita, arrivano gli autobus gratuiti”: con queste parole l’assessore di riferimento, Giuseppe Petetta, annuncia la sperimentazione della gratuità del trasporto pubblico locale in occasione del periodo natalizio. “Si tratta di un'iniziativa mai adottata prima in questa forma nell'ambito del Comune di Forlì e del tassello di un progetto multidirezionale, maturato grazie alla sinergia e al dialogo continuo con Start Romagna, per mettere al centro delle politiche cittadine il valore strategico della mobilità urbana. Rendendo gratuiti gli autobus del nostro bacino dopo le 15.00, vogliamo creare le migliori condizioni possibili per riportare i nostri cittadini in centro, dotandoli di un ulteriore strumento incentivante dopo quello della sosta. Il tutto, com’è ovvio che sia, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid e nei limiti di capienza impostici dal più recente Dpcm. L’auspicio è che l'attivazione di questa straordinaria promozione contribuisca a stimolare nei forlivesi la voglia e il desiderio di vivere l'atmosfera natalizia non solo del proprio centro storico, ma di tutta la città di Forlì”.