Arriva il taser in dotazione alle forze di polizia del territorio, Morrone (Lega): "Importante strumento di autodifesa"

“Con la dotazione dei taser a Carabinieri e Polizia di Stato anche in Emilia-Romagna è stato fatto un importante passo avanti, fortemente voluto dalla Lega al Governo. Si tratta di uno strumento a impulsi elettronici, di difesa e autotutela, indispensabile in operazioni di sicurezza urbana. Avevamo dunque visto giusto su tutta la linea: la violenza criminale non si può fermare e contrastare se non con la forza e con una dotazione di strumenti moderni e efficaci che risultano indispensabili senza essere letali. Il prossimo traguardo è superare la politica dei ‘tagli’ indiscriminati al personale. Ulteriori contrazioni di organico non possono che rendere più difficile se non impossibile garantire la sicurezza ai cittadini”: così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone che è intervenuto al 9° Congresso del Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori di Polizia, della provincia di Forlì-Cesena, svoltosi sabato a Cesenatico. Il taser è ora disponibili anche alle forze dell'ordine locali.

Morrone ha espresso “la totale vicinanza e il sostegno alle donne e agli uomini della Polizia di Stato baluardo a difesa delle nostre comunità”. Sul congresso del Siulp spiega Morrone: "Ho ascoltato, perché la politica è questo che deve fare, per capire quali siano i problemi da risolvere e quali strade intraprendere per sostenere la preziosa attività delle Forze dell’Ordine nell’obiettivo primario di dare sicurezza ai cittadini, ma anche di autotutelarsi di fronte all’aggressività e alla violenza criminale. Dal 23 maggio i Carabinieri di Riccione sono dotati di questo strumento a impulsi elettronici, di difesa e autotutela, indispensabile in operazioni di sicurezza urbana. La medesima dotazione è in corso a Bologna e a Reggio Emilia, mentre fra pochi giorni sarà estesa a Rimini, in provincia di Forlì-Cesena, in provincia di Ravenna e poi a Imola. Dunque avevamo visto giusto su tutta la linea, come pensiamo che l’allarme lanciato dal Siulp sui troppi tagli al personale debba essere assolutamente ascoltato".