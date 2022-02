Arriva l'ok del Consiglio al nuovo statuto: l'istituto musicale diventa una fondazione

Con il voto unanime di tutto il Consiglio comunale, nasce ufficialmente la “Fondazione Angelo Masini Forlì”. Il progetto di modifica statutaria del vecchio istituto musicale intitolato al tenore forlivese ha messo d’accordo tutti, maggioranza e opposizione, "a riprova del grande lavoro di ricerca, mediazione ed approfondimento portato avanti in questi mesi dall’assessore alla Cultura Valerio Melandri", spiega una nota del Comune.

“Ringrazio gli uffici e tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione per il voto di lunedì pomeriggio. Il passaggio da ente morale a Fondazione di partecipazione è strategico per il futuro e la crescita del Masini. Grazie a questa importante e sostanziale modifica, ci troviamo di fronte a un istituto la cui natura va ben oltre la musica e le cui competenze si moltiplicano per dotarsi di una prospettiva più ampia e al passo con i tempi. Da domani, il Masini sarà dunque più snello, più dinamico, dotato di maggiore capacità di intervento e rinnovato slancio. Rimodulato nella forma e nella sostanza, il Masini manterrà la sua primitiva vocazione musicale integrandola tuttavia con altre dimensioni, più moderne e stimolanti, volte a renderlo più attrattivo sotto ogni punto di vista. Questo passaggio di consegne era fondamentale per “mantenere in salute l’istituto e consegnargli un futuro più creativo e ricco di nuove opportunità.”, spiega l'assessore Valerio Melandri.