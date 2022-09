Arrivano i fondi europei del Pnrr, il Ronco Lido e il Palafiera torneranno a splendere con 2,5 milioni di euro ciascuno

Il Ronco Lido vedrà i primi lavori di riqualificazione già a partire dal 2023. Questo per effetto di un finanziamento che arriva dai tanti rivoli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Pnrr che tra i vari assi vede investimenti anche negli impianti sportivi. I fondi sono stati confermati in pieno agosto. Sugli impianti sportivi il Comune di Forlì ha ottenuto quindi due erogazioni principali: il Ronco Lido per 2,1 milioni di euro dal Pnrr (a cui si aggiungeranno 400mila euro del Comune dall'avanzo libero) e 1,4 milioni per il PalaGalassi, su un totale di 2 milioni di interventi, a cui si aggiungono 600mila di lavori già in corso.

Due poli sportivi della città che potrebbero quindi tornare a nuovo splendore. Li ha presentati giovedì pomeriggio in commissione consigliare l'assessore ai Bilancio Vittorio Cicognani. Il Ronco Lido è nell'abbandono, salvo i campi da gioco, da una dozzina di anni, bloccato da una vertenza legale durata dieci anni per la controversia con un privato su lavori da fare. Dopo averla spuntata in Consiglio di Stato, il Comune ha proceduto con una piccola riqualificazione immediata nel marzo 2021, con nuovi giochi per i bambini, sfalci e le panchine nella grandissima area verde lungo l'argine del Ronco, un luogo storico e del cuore della città, meta di uscite estive per godersi il fresco negli anni '80 e '90, sede di grandi feste universitarie, oltre che di innumerevoli attività sportive all'aria aperta.

I fondi per 2,5 milioni serviranno per riqualificare tutta l'area, demolire e ricostruire la struttura esistente (il vecchio ristorante ormai fatiscente e bivacco di senzatetto), ma anche aggiungere attrezzatura per nuovi sport, come previsto dal bando Pnrr. Nessun problema, invece, garantiscono dal Comune, per i campi attualmente in uso. I tempi stringenti del Pnrr impongono che la gara d'appalto venga indetta prima del marzo 2023, per cui se tutti va bene già alla fine dell'anno o nel 2024 potrebbe partire il cantiere.

Il secondo colpo è invece sul PalaGalassi, il palazzetto dello sport di via Punta di Ferro, sui cui il Comune è intervenuto già con 600mila euro di fondi propri. In questo caso i due milioni destinati al palazzetto realizzato negli anni '80 saranno utilizzati per una profonda ristrutturazione interna. “Renderemo moderno il Palazzetto, sia per eventi sportivi di alto livello, ma soprattutto per eventi che esulano dallo sport, come spettacoli e concerti”, spiega Cicognani. Verranno riviste le sedute, i colori, gli impianti e l'acustica. Mentre sono già in corso 600mila euro di lavori per pavimentazioni, tinteggiature e anti-incendio.

Dei due progetti se n'è parlato durante la commissione Bilancio di giovedì pomeriggio. Ma anche altri sono gli interventi per le strutture sportive, tra cui 180mila euro per il campo di atletica Gotti, in particolare per adeguare l'impianto e ottenere il certificato prevenzioni incendi.