Una Pasqua buona, golosa e solidale? Arrivano le uova di cioccolato per aiutare gli amici a quattro zampe meno fortunati. Il Gruppo Volontari Canile di Forlì lancia infatti l'iniziativa a sostegno degli animali soli, abbandonati e in difficoltà. Con un contributo di soli 15 euro per uovo, potranno essere acquistate uova di cioccolato senza glutine (al latte o fondente, in base ai propri gusti) da 700 grammi realizzate dall'azienda artigiana "Sogni di Zucchero" di Lugo. Per prenotarle (entro il 15 marzo) occorre inviare un sms o whatsapp al 353 4630574. Oppure le si possono trovare disponibili presso Brando Cinquantadue e Cartoleria Lapis di Forlì.